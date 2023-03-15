В России упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство для IT-специалистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов и членов их семей. Об этом сообщили в МВД РФ.

— Иностранные ИТ-специалисты вправе заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий и получившими в порядке, установленном Правительством РФ, документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны), без оформления разрешения на работу или патента, — сказано в сообщении.

Отмечается, что аккредитованные IT-компании могут привлечь иностранных специалистов без получения специального разрешения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для получения вида на жительство ИT-специалисту, а также членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту постоянного проживания. Заявление рассмотрят в течение трех месяцев.

Напомним, в конце января правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов — теперь ее могут получить сотрудники от 18 до 50 лет, тогда как ранее она была предусмотрена для работников от 22 до 44 лет.



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Айрат Назипов