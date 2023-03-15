«Вторичное» жилье в Татарстане подорожало заметнее новостроек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жилье в Татарстане продолжает дорожать. Растут цены как на квартиры в новостройках, так и в домах «с историей». Приобретение заветных «квадратов» на первичном рынке татарстанцам обойдется дороже, хотя «вторичка» и стремительнее поднималась в цене. О том, как выглядит ситуация на рынке жилой недвижимости в мире официальной статистики, — в материале «Реального времени».

Ценник «квадрата» в элитной новостройке Татарстана достигает 200 тысяч

По данным Татарстанстата, в IV квартале 2022 года квадратный метр жилья в новостройке стоил в среднем 134,2 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом ценник вырос на на 2,4%.

По средней стоимости «квадрата» на рынке первичной недвижимости Татарстана — первый в Приволжском Федеральном округе. Республика лидирует с отрывом почти в 11 тысяч рублей от Нижегородской области, занимающей второе место в ПФО. В Башкирии, замыкающей топ-3 регионов округов, средний ценник квадратного метра в новостройке на 20,4 тысячи ниже, чем в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый дешевый «квадрат» продается в новостройках Оренбургской области. Он обойдется в среднем в 61 631 рубль — за такую сумму в Татарстане получится купить меньше половины квадратного метра.



«Реальное время» на основе данных официальной статистики составило рейтинг регионов ПФО по средней стоимости «квадрата» жилья в новостройках в IV квартале 2022 года:

Татарстан — 134 206 рублей; Нижегородская область — 123 222 рубля; Башкирия — 113 797 рублей; Самарская область — 99 425 рублей; Пермский край — 97 833 рубля; Пензенская область — 87 234 рубля; Ульяновская область — 81 761 рубль; Кировская область — 80 170 рублей; Удмуртия — 75 245 рублей; Саратовская область — 75 047 рублей; Чувашия — 75 160 рублей; Мордовия — 69 286 рублей; Марий Эл — 62 474 рубля; Оренбургская область — 61 631 рубль.

Чем выше уровень жилья, тем больше ценник. Например, в Татарстане стоимость одного «квадрата» жилья среднего качества оценивается в 118 262 рубля, что ниже средней цены квадратного метра в новостройках в целом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средняя стоимость «квадрата» в квартире улучшенной планировки в новом доме для татарстанцев составляет в среднем в 145 547 рублей. Для сравнения, в Саратовской области придется потратить 63 393 рубля, а в Марий Эл — 64 020 рублей.

За элитный «квадрат» в новостройке Татарстана придется выложить в среднем 200 175 рублей. Такого ценника не зафиксировано ни в одном из регионов ПФО. В Самарской области, которая идет второй по дороговизне такой жилой недвижимости, он составляет 157 329 рублей. Дешевле всего элитный квадратный метр стоит в новом доме в Удмуртии — 71 692 рубля.

Отметим, что при расчете средней цены на рынке жилья наряду с Казанью и другими городами учитывают территории массовой застройки жилья за пределами городской черты — Зеленодольский, Пестречинский, Высокогорский и Лаишевский районы Татарстана. Такой метод применяется с 2021 года.



«Квадрат» вторичного жилья подорожал на 5,5%

Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в Татарстане в октябре — декабре 2022 года дорожал стремительнее, чем в новостройках — по сравнению с III кварталом средний ценник вырос на 5,5%. Он составил 132 197 рублей, то есть на 2 тысячи дешевле «квадрата» в новостройках.

Как и в ситуации с новым жильем, Татарстан — лидер среди 14 регионов Приволжского федерального округа по среднему ценнику «квадрата» жилья на вторичном рынке. «Реальное время» публикует их рейтинг:

Татарстан — 132 197 рублей;

Нижегородская область — 102 464 рубля;

Башкирия — 86 491 рубль;

Чувашия — 82 438 рублей;

Пермский край — 81 975 рублей;

Самарская область — 74 690 рублей;

Саратовская область — 68 196 рублей;

Кировская область — 68 067 рублей;

Мордовия — 66 423 рубля;

Удмуртия — 66 146 рублей;

Ульяновская область — 62 872 рубля;



Пензенская область — 61 357 рублей;



Марий Эл — 59 835 рублей;

Оренбургская область — 44 024 рубля.

Как видно из рейтинга, тройка лидеров по среднему ценнику как на первичном, так и на вторичном рынке жилья неизменна — Татарстан, Башкирия и Нижегородская область. Стабильны и замыкающие список регионы ПФО — Марий Эл и Оренбургская область.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сэкономить четверть средств можно, если покупать «вторичку» низкого качества. В среднем квадратный метр такой недвижимости стоит в Татарстане 98 938 рублей. В соседних регионах покупать ее еще выгоднее, например, в Ульяновской области «квадрат» стоит 39,2 тысячи.

Интересным образом обстоит ситуация на рынке вторичного жилья в сегменте среднего качества, улучшенной планировки, а также элитных квартир. Средний ценник, согласно официальной статистике, выше, чем на аналогичное жилье в новостройках.

Так, например, если «квадрат» среднего качества на рынке первичной недвижимости в Татарстане стоит в среднем 118 262 рубля, то на «вторичке» почти на 4 тысячи дороже — 122 230 рублей. Республика — единственный регион ПФО, где стоимость такой жилья превышает 100 тысяч. В Чувашии, к примеру, квадратный метр среднего качества на вторичном рынке оценивается примерно в 78,5 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналогично обстоит ситуация на рынке вторичного жилья Татарстана и с квартирами улучшенной планировки — «квадрат» стоит в среднем 148 568 рублей. Это на 3 тысячи дороже квадратного метра в новостройке.

Резкая разница в средней стоимости «квадрата» жилья прослеживается на рынке элитной жилой недвижимости. На «вторичке» он дороже на 35,9 тысячи рублей, или на 18%, чем в свежепостроенных домах — 236 103 рубля.

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Татьяна Демина