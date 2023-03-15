«Вторичное» жилье в Татарстане подорожало заметнее новостроек
Жилье в Татарстане продолжает дорожать. Растут цены как на квартиры в новостройках, так и в домах «с историей». Приобретение заветных «квадратов» на первичном рынке татарстанцам обойдется дороже, хотя «вторичка» и стремительнее поднималась в цене. О том, как выглядит ситуация на рынке жилой недвижимости в мире официальной статистики, — в материале «Реального времени».
Ценник «квадрата» в элитной новостройке Татарстана достигает 200 тысяч
По данным Татарстанстата, в IV квартале 2022 года квадратный метр жилья в новостройке стоил в среднем 134,2 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом ценник вырос на на 2,4%.
По средней стоимости «квадрата» на рынке первичной недвижимости Татарстана — первый в Приволжском Федеральном округе. Республика лидирует с отрывом почти в 11 тысяч рублей от Нижегородской области, занимающей второе место в ПФО. В Башкирии, замыкающей топ-3 регионов округов, средний ценник квадратного метра в новостройке на 20,4 тысячи ниже, чем в Татарстане.
Самый дешевый «квадрат» продается в новостройках Оренбургской области. Он обойдется в среднем в 61 631 рубль — за такую сумму в Татарстане получится купить меньше половины квадратного метра.
«Реальное время» на основе данных официальной статистики составило рейтинг регионов ПФО по средней стоимости «квадрата» жилья в новостройках в IV квартале 2022 года:
- Татарстан — 134 206 рублей;
- Нижегородская область — 123 222 рубля;
- Башкирия — 113 797 рублей;
- Самарская область — 99 425 рублей;
- Пермский край — 97 833 рубля;
- Пензенская область — 87 234 рубля;
- Ульяновская область — 81 761 рубль;
- Кировская область — 80 170 рублей;
- Удмуртия — 75 245 рублей;
- Саратовская область — 75 047 рублей;
- Чувашия — 75 160 рублей;
- Мордовия — 69 286 рублей;
- Марий Эл — 62 474 рубля;
- Оренбургская область — 61 631 рубль.
Чем выше уровень жилья, тем больше ценник. Например, в Татарстане стоимость одного «квадрата» жилья среднего качества оценивается в 118 262 рубля, что ниже средней цены квадратного метра в новостройках в целом.
Средняя стоимость «квадрата» в квартире улучшенной планировки в новом доме для татарстанцев составляет в среднем в 145 547 рублей. Для сравнения, в Саратовской области придется потратить 63 393 рубля, а в Марий Эл — 64 020 рублей.
За элитный «квадрат» в новостройке Татарстана придется выложить в среднем 200 175 рублей. Такого ценника не зафиксировано ни в одном из регионов ПФО. В Самарской области, которая идет второй по дороговизне такой жилой недвижимости, он составляет 157 329 рублей. Дешевле всего элитный квадратный метр стоит в новом доме в Удмуртии — 71 692 рубля.
Отметим, что при расчете средней цены на рынке жилья наряду с Казанью и другими городами учитывают территории массовой застройки жилья за пределами городской черты — Зеленодольский, Пестречинский, Высокогорский и Лаишевский районы Татарстана. Такой метод применяется с 2021 года.
«Квадрат» вторичного жилья подорожал на 5,5%
Квадратный метр на вторичном рынке недвижимости в Татарстане в октябре — декабре 2022 года дорожал стремительнее, чем в новостройках — по сравнению с III кварталом средний ценник вырос на 5,5%. Он составил 132 197 рублей, то есть на 2 тысячи дешевле «квадрата» в новостройках.
Как и в ситуации с новым жильем, Татарстан — лидер среди 14 регионов Приволжского федерального округа по среднему ценнику «квадрата» жилья на вторичном рынке. «Реальное время» публикует их рейтинг:
- Татарстан — 132 197 рублей;
- Нижегородская область — 102 464 рубля;
- Башкирия — 86 491 рубль;
- Чувашия — 82 438 рублей;
- Пермский край — 81 975 рублей;
- Самарская область — 74 690 рублей;
- Саратовская область — 68 196 рублей;
- Кировская область — 68 067 рублей;
- Мордовия — 66 423 рубля;
- Удмуртия — 66 146 рублей;
- Ульяновская область — 62 872 рубля;
- Пензенская область — 61 357 рублей;
- Марий Эл — 59 835 рублей;
- Оренбургская область — 44 024 рубля.
Как видно из рейтинга, тройка лидеров по среднему ценнику как на первичном, так и на вторичном рынке жилья неизменна — Татарстан, Башкирия и Нижегородская область. Стабильны и замыкающие список регионы ПФО — Марий Эл и Оренбургская область.
Сэкономить четверть средств можно, если покупать «вторичку» низкого качества. В среднем квадратный метр такой недвижимости стоит в Татарстане 98 938 рублей. В соседних регионах покупать ее еще выгоднее, например, в Ульяновской области «квадрат» стоит 39,2 тысячи.
Интересным образом обстоит ситуация на рынке вторичного жилья в сегменте среднего качества, улучшенной планировки, а также элитных квартир. Средний ценник, согласно официальной статистике, выше, чем на аналогичное жилье в новостройках.
Так, например, если «квадрат» среднего качества на рынке первичной недвижимости в Татарстане стоит в среднем 118 262 рубля, то на «вторичке» почти на 4 тысячи дороже — 122 230 рублей. Республика — единственный регион ПФО, где стоимость такой жилья превышает 100 тысяч. В Чувашии, к примеру, квадратный метр среднего качества на вторичном рынке оценивается примерно в 78,5 тысячи рублей.
Аналогично обстоит ситуация на рынке вторичного жилья Татарстана и с квартирами улучшенной планировки — «квадрат» стоит в среднем 148 568 рублей. Это на 3 тысячи дороже квадратного метра в новостройке.
Резкая разница в средней стоимости «квадрата» жилья прослеживается на рынке элитной жилой недвижимости. На «вторичке» он дороже на 35,9 тысячи рублей, или на 18%, чем в свежепостроенных домах — 236 103 рубля.
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комментарии
Они не сеют, не жнут, а 10- 20% прибылей с продаж имеют! Обложили все: новостройки, вторички, сдачу- съем недвижимости, со всего собирают хорошую дань и муху мимо себя не пропустят. Монополию развели.
Под контроль эту теневую экономику, ни один риэлтор не платит подоходный налог с сотен тысяч прибыли, отдают символические суммы налога государству.
Не будет этих присосок- пойдут продажи и без ипотеки.