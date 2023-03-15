«Мосту необходим капремонт»: казанцы возмущены залатыванием дыр на «Миллениуме»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мэрия Казани в своем официальном telegram-канале сообщила о том, что сегодняшней ночью на мосту «Миллениум» начался ремонт аварийных участков. Однако в комментариях местные жители лишь выразили свое недовольство по поводу очередных работ на этом объекте и обратили внимание на ряд других проблемных участков. Городские власти согласились с гражданами в необходимости капитального ремонта моста вместо регулярного нанесения «заплаток», а также рассказали, какие еще улицы ждет ежегодный ямочный ремонт.

«Боюсь, что «Миллениум» это не спасет»

Первым же комментарием под постом мэрии стало замечание казанца, который не верит, что очередные работы смогут что-то решить:

— Ролик, конечно, хороший, но боюсь, что «Миллениум» это не спасет, — написал местный житель.

Стоит отметить, что ремонт дорожного полотна на «Миллениуме» действительно является одной из самых часто обсуждаемых тем в Казани. При проведении работ дорожное движение на мосту перекрывается так, что еще на подъезде к нему с обеих сторон казанки образовываются километровые пробки. Так, например, в прошлом году заторы на этом месте не рассасывались практически целую неделю — с 3 по 10 августа.

Осенью ситуация повторилась, и пробки на мосту образовывались вплоть до конца ноября. Тогда ремонтом занималось ООО «Волгадорстрой», контракт с которым стоил чуть более 23,8 миллиона рублей.

Также в августе прошлого года первый замдиректора — технический директор ГКУ «Главтатдортранс» Александр Куканов рассказывал, что в 2023-м на «Миллениуме» будут производиться работы по устройству системы водоотведения.



Мэрия Казани согласилась с проблемой «Миллениума»

Одним из наиболее подробных комментариев под сегодняшним постом мэрии стало сообщение казанца, который заявил, что проблему с «Миллениумом» можно было решить уже давно, но, несмотря на это, ям становится только больше и это касается не только моста.

— А что мешало в том году сразу отремонтировать весь мост? Все равно ведь перекрывали дорогу, а сделали меньше половины только. Хотя уже в том году было видно, что оставшаяся часть дорожного покрытия уже на исходе. Что нынешняя весна и подтвердила. А теперь снова ремонт, перекрытия полос, и то ямочный только, и наверняка только самые критичные места. На следующий год снова будет то же самое. В этом году в целом с ямами после зимы ощущение, что город в плане дорог откатился лет на 10 назад или более. Просто огромные ямы везде, особенно около люков. Раньше действительно по весне не так все критично выглядело. Причем излюбленная причина «переход температуры через 0» случался в этом сезоне вроде как не часто, — написал он.

В ответ на это мэрия Казани заявила, что согласна с недовольством жителей, а самому мосту все же необходим капитальный ремонт.

— Добрый день! Согласимся с вами, как сообщают в Комитете внешнего благоустройства, к сожалению, на мосту необходим капремонт для основательного решения проблем. В рамках ямочного ремонта ежегодно устраняются наиболее критичные провалы, сейчас, как указывали в публикации, такие работы ведутся, — говорится в сообщении городских властей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Я — не специалист в области дорожного строительства, но и мне понятно, что на мостах, то есть на надводной части дорог, асфальт должен быть совершенно другого качества и состава! Ибо банальный конденсат от воды и отсутствие опоры в виде грунта. Желание заработать как можно больше на бесконечных ремонтах гражданам понятно, но непонятно, почему они должны мучиться сами и убивать свои машины. Да и общественному транспорту совершенно не в кайф ездить по таким дорогам и мостам, поэтому и ломается постоянно, и работать на нем никто не хочет, — написал еще один местный житель.

В ответ на это мэрия подробно объяснила технологию ремонта в нынешнюю погоду:

— Добрый день! Как сообщают в Комитете внешнего благоустройства, в этом случае речь идет о ремонте отдельных ям, а не о полной укладке асфальта. При текущих погодных условиях используется литая асфальтобетонная смесь, применяется стандартная технология, которая позволяет латать ямы на большинстве дорог, — ответили в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Однако граждане в очередной раз подчеркнули, что такой ремонт не меняет общей дорожной ситуации:

— Это понятно, но даже если говорить о ямочном ремонте, то сегодня я проехала по «Миллениуму» и не сказала бы, что ситуация улучшилась. Понимаю, что не все и не сразу, но это же мост! — написала местная жительница.

В свою очередь мэрия лишь снова заявила о необходимости полного капитального ремонта:

— К сожалению, на мосту действительно необходим капитальный ремонт, как сообщали чуть ранее. Ямочный ремонт — экстренная и временная мера, которая позволяет в какой-то степени улучшить ситуацию. Ваши замечания в Комитет также передали, — заключили городские власти.

«Местами что-то стыд какой-то»: казанцы недовольны состоянием дорог и на других улицах

Также под этим постом жители Казани указали на множество других участков городского движения, где необходим хоть какой-то ремонт:

Амирхана Еники в сторону Товарищеской.

Фото: представлено в комментариях очевидцем

Улица Новаторов.

Фото: представлено в комментариях очевидцем

Также в список улиц, который был представлен гражданами, вошли: прекресток улиц Космонавтов и Патриса Лумумбы, Московская, проспект Победы и др. Вместе с этим большинство жителей отметили и то, что в текущем году ощущается значительное увеличение количества ям на дорогах:

— В этом году как будто бы очень и очень много ям по всему городу. В прошлые года такого не замечал. Прям страшно ездить по дорогам. При мне несколько машин на мосту «Миллениум» съезжали на автобусную полосу, либо стояли на аварийке после неудачного наезда на одну из ям, — пишет местный житель.

Нашлись и те, кто высказался и об уже проделанном ремонте:

— Проехался утром по Московской, поглядел на результаты ямочного ремонта. Местами что-то стыд какой-то... Не ровные, уже продавленные местами, по краям асфальт торчит. Проживут год — будет удивительно. Причем там же можно встретить старую заплатку вокруг колодца, которая делалась пару лет назад — как будто другая цивилизация делала — все ровно, аккуратно, почти идеально. Скажите пожалуйста, а как-то регламентируется технология ямочного ремонта и контролируется ли качество заплаток? — написал гражданин.

В ответ на все эти комментарии мэрия Казани сообщила, что вопросы ремонта этих участков уже находятся на рассмотрении районных администраций. Там же отметили, что по итогу их обсуждений будут приняты все необходимые меры для устранения неполадок и нарушений.

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Максим Кокунин