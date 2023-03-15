Владимир Путин подаст декларацию о доходах до 1 апреля

Президент России Владимир Путин и чиновники Кремля до 1 апреля 2023 года подадут декларации о своих доходах. Однако публикация этих документов — необязательна, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



— Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем, — заявил представитель Кремля ТАСС.

Он также отметил, что в Кремле нет единой позиции касательно публикации деклараций:

— Главное декларацию подать, а публикация — это вторично, — пояснил он.

Фото: pixabay.com

Напомним, с 1 марта 2023 года вступил в силу закон о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей. Согласно закону, в Сети будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) размещаться в свободном доступе больше не будут.

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Илина Хакимова