Михаил Мишустин о возможности отмены ЕГЭ: нужно все серьезно взвесить

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал серьезно взвесить плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о возможной отмене ЕГЭ, сообщает «РИА Новости».



Он выразил мнение, что требования к новым специальностям необходимо отразить в поправках к нормативным актам. Премьер рассказал, что в сфере образования на сегодняшний день запущен проект 30 инженерных школ, в 70 кластерах по 15 отраслевым направлениям реализуется программа «Профессионалитет».

— Плюсом хотим добавить 170 кластеров и такие специальности, как «электроника», «робототехника», «фармацевтика», — сказал Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце февраля Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что на фоне возвращения к традиционному для России сроку обучения в вузах необходимо также отказаться и от ЕГЭ. Однако глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что вопрос отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России не обсуждается.

Граждане в основном считают, что ЕГЭ следовало бы отменить. Так, согласно данным мартовского опроса, 62% казанцев выступают за отмену этого экзамена. Еще 22% респондентов, напротив, уверены в том, что Единый госэкзамен является достойной заменой устаревшей традиционной формы аттестации.

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Маргарита Головатенко