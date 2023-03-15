На благоустройство Болгарского городища направят четверть миллиарда рублей

Фото: Илья Репин

В этом году на территории достопримечательного места «Городище Болгар» пройдут масштабные работы по благоустройству. К капремонту строений и обновлению территории заповедного места приступили еще в 2022 году, приурочив проект к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. По предварительным подсчетам, на реализацию всего задуманного потребуется порядка 235 млн рублей. «Перезагрузка» ждет несколько объектов культурного наследия с многовековой историей, а также относительно новые сооружения — Белую мечеть и Памятный знак в честь принятия ислама в 922 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сберечь наследие для будущих поколений

Большую программу ремонтных и реставрационных работ на территории достопримечательного места «Городище Болгар» запустили еще в прошлом году, когда республика масштабно отмечала 1100-летие со дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. В перечень подлежащих ремонту и восстановлению объектов включили как новые здания — Белую мечеть и Памятный знак в честь принятия ислама, так и 10 архитектурно-исторических памятников XIII—XIX веков постройки. На эти цели из республиканского бюджета выделили около 235 млн рублей, заказчиком работ выступил Главинвестстрой Татарстана.

С учетом большого объема работ и подходящих погодных условий — ремонт можно проводить только в теплое время года — часть объектов обновят в течение этого года. С наступлением тепла на территории Болгарского городища стартует капитальный ремонт здания — Памятного знака в честь принятия ислама в Волжской Булгарии в качестве государственной религии.

По проекту здесь отремонтируют фасад строения и площадку вокруг него. Демонтируют поврежденные гранитные плиты, которые (по возможности) восстановят и вернут на место. Все плитки обработают водоотталкивающим составом, проведут гидроизоляцию основания лестниц, приведут в порядок площадку перед зданием, очистив ее от сильных загрязнений, уложат облицовочную плитку, отремонтируют отмостки, окна и двери.

По проекту здесь отремонтируют фасад строения и площадку вокруг него. Фото: Максим Платонов

Параллельно будет идти и благоустройство центральной части Болгарского городища. Здесь заменят покрытие пешеходных дорожек из гранитных камней, уложат подстилающие слои и глиняный замок, при этом сохранив исходные габариты, границы и конфигурации дорожек и площадок, удалят загрязнение и старые растворные составы, проведут механическую очистку существующего камня. Помимо этого, вместо старых светильников смонтируют новые, обновят и лавки, которые установят на те же места взамен устаревших конструкций. После всех строительно-монтажных работ территорию вдоль дорожек засеют луговыми травами.

Кроме того, проектом предусмотрены работы по благоустройству участка площадью 104,17 кв. м на ул. Смирнова, который находится недалеко от центрального входа на территорию заповедника. На проезжей части уложат асфальт, пешеходные дорожки покроют тротуарной плиткой, имитирующей натуральный камень, проведут озеленение — участок засадят травой, саженцами рябины и кустами дёрена.

— На территории нашего музея-заповедника находятся десятки исторических памятников, относящихся к мировому культурному наследию. И по сути, ремонтные, восстановительные работы здесь требуются постоянно, чтобы сберечь эти уникальные многовековые строения для будущих поколений. Часть их — это памятники XIII—XIV веков, они требуют к себе постоянного внимания, и все эти работы по сохранению ведутся. Мы очень благодарны, что Болгарскому заповеднику уделяется большое внимание правительством республики, — отметил в разговоре с «Реальным временем» директор Болгарского государственного историко-культурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин.

Не нарушая целостности объектов культурного наследия

С учетом того, что здания и строения на территории Болгарского городища включены в реестр памятников регионального и федерального значения, а с 2014 года это сакральное для всех мусульман место, непосредственно связанное с официальным принятием ислама жителями Волжской Булгарии в 922 году, также входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, все проекты, связанные с ремонтными и прочими видами работ, проходят обязательную историко-культурную экспертизу. Ее цель — определить, какое воздействие они могут оказать на сохранность комплекса уникальных памятников старины. Кстати, согласно закону, на этой территории строительство новых объектов строго запрещено.

Перед тем как подрядная организация приступит к определенным проектом работам, документацию и место их проведения изучил член Научно-методического совета по культурному наследию при республиканском Комитете по охране ОКН, историк Игорь Нестеренко.

Эксперт отметил, что здание — Памятный знак в честь принятия ислама, где проведут капремонт, а также дорожки центральной части Болгарского городища, которые будут облагорожены, находятся на значительном удалении от памятников архитектуры. Значит, проведение работ, указанных в проекте, не нанесет им ущерба, тем более что выполняться они будут с использованием ручных инструментов. Дорожные и инженерные коммуникации также не нарушают целостность ОКН и не создают угрозы их повреждений, заметил Нестеренко.

«Реализация проекта при соблюдении действующих норм и правил, реализации всех проектных решений и осуществлении надлежащего контроля на всех этапах работ по капитальному ремонту и благоустройству не окажет негативного воздействия на экологическую обстановку в районе расположения объектов. Все перечисленные выше работы не нарушают, не изменяют и не влияют на предмет охраны объектов культурного наследия», — заключил эксперт.

Памятный знак, где проведут капремонт, и дорожки центральной части Болгарского городища, которые будут облагорожены, находятся на значительном удалении от памятников архитектуры. Фото realnoevremya.ru

Изучили эксперты и степень угрозы разрушения культурного слоя территории заповедника, которую могут нести работы по благоустройству территории улицы Смирнова, соседствующей с центральными воротами музея. Археологические раскопки на этом участке территории за последние 70 лет проводились лишь единожды — в 1967 году. Дело в том, что с самых древних времен и в последующие столетия здесь проходила дорога (ныне асфальтированная) сквозь оборонительные валы Болгарского городища на запад, в сторону Тетюшей. Поэтому, как определили эксперты-археологи, проведение благоустройства данного участка не создаст угрозы разрушения культурного слоя Болгарского археологического памятника.

Памятный знак стилизовали под древнебулгарскую архитектуру

Памятный знак в честь официального принятия волжскими булгарами в 922 году ислама как государственной религии на территории Болгарского музея-заповедника был открыт 21 мая 2012 года. Здание построили в рамках реализации республиканской программы «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и Древний Болгар». Это сооружение, возведенное в виде восьмигранника и стилизованное под древнебулгарскую архитектуру, венчает круглый медный купол с мусульманским полумесяцем на вершине. Потолок здания украшает люстра весом около 1,5 тонны, а стены памятника расписаны художником-каллиграфом Рамилем Насыбуллиным.

В главном зале здания на специальном пьедестале разместили уникальный печатный Коран, который по спецзаказу Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры выполнили итальянские мастера. Издание весом в 500 кг и размером 2х1,5 м украшает обложка из малахитового полотна, с использованием полудрагоценных камней, узорного декора из серебра, покрытого золотым напылением, переплет выполнен из телячьей кожи. С учетом высокого уровня художественного исполнения эта священная книга была признана Министерством культуры России культурной ценностью. Помимо этого, Коран, хранящийся в Памятном знаке, был включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире печатное издание Священного писания мусульман.

На цокольном этаже Памятного знака находится музейно-выставочный комплекс, где создано мозаичное панно «Принятие булгарами ислама», автором которого является художник Фарит Валиуллин. Он же был одним из авторов и исполнителей монументального решения внутренней части купола мечети «Кул-Шариф». На панно изображена встреча болгарского Алмуш-хана и вождей булгарских племен с посланником халифа Аль-Муктадира — послом ибн Фадланом. Также здесь отражен и момент прочтения Фадланом послания халифа жителям Волжской Булгарии — представителям болгарских родов, различных народов, проживавших на этой земле.

На цокольном этаже Памятного знака находится музейно-выставочный комплекс, где создано мозаичное панно «Принятие булгарами ислама». Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

Согласно историческим сведениям, Ахмед ибн Фадлан посетил Волжскую Булгарию в составе посольства аббасидского халифа Аль-Муктадира. Его группа вышла из Багдада в 921 году и прибыла в Волжскую Булгарию в мае 922 года. Ибн Фадлан в своих «Записках» подробно описал свое путешествие и момент принятия ислама булгарами.

Помимо этого, на цокольном этаже Памятного знака работает картинная галерея, где можно увидеть работы татарстанских художников, и «Музей Корана», где представлены экспонаты, рассказывающие об истории ислама.

Болгар — не имеющий аналогов в мире ценный исторический памятник

«Городище Болгар» — столица Булгарского государства — историко-археологический комплекс в 180 км от Казани на левом берегу Куйбышевского водохранилища. Территория древнего городища включает в себя археологический культурный слой глубиной до 5 м и остатки ряда каменных и кирпичных зданий общественного и религиозного назначения XIII—XIV вв., являющихся объектами культурного наследия федерального и регионального значения.

В период Средневековья Болгар считался одним из значимых городов Волжской Булгарии, а в XIII—XIV веках был столицей Булгарского улуса Золотой Орды. Как считают историки, был основан на рубеже IX—X веков на высоком естественном возвышении в месте слияния рек Камы и Волги — удобное географическое положение на стыке главных водных артерий имело огромное торговое и военно-стратегическое значение. К тому же в этих местах проходил постоянный и традиционный товарообмен между жителями Запада и Востока. Одной из точек притяжения торговцев был известный Ага-Базар, стоящий на окраине Болгара, — в XX веке его территория была затоплена Куйбышевским водохранилищем.

За год Болгарский заповедник посещают более 600 тысяч человек. Фото: Тимур Рахматуллин

Болгарский историко-археологический комплекс не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник — свидетельство существования уже исчезнувших средневековых государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды, их культуры и жизненного уклада. Архитектурные памятники комплекса являются самыми северными в мире объектами средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII — XIV веков.

Впервые об археологических объектах региона священнослужители, путешественники и ученые стали говорить еще в XVIII веке, а первое подробное описание Болгарского городища и его памятников относится к 1712 г., когда дьяк Михайлов составил опись в связи с созданием здесь Успенского мужского монастыря. Через десять лет, во время поездки по Волге, городище посетил царь Петр I, который после осмотра развалин повелел принять меры по сохранению каменных построек. Он же издал специальный указ о сохранении и реставрации Болгарского городища.

Интерес к изучению этого памятника историки, археологи проявляли и в следующих столетиях, на основе их раскопок писались энциклопедии, доклады, книги. Древнее городище притягивало своей аурой художников, поэтов и писателей. Сегодня оно считается туристической жемчужиной Татарстана — за год Болгарский заповедник посещают более 600 тысяч человек.

Плановые, систематические раскопки Болгарского городища были начаты в 1938 году и продолжались 35 лет с перерывом на период Великой Отечественной войны. С 1969 года, когда был создан Болгарский государственный историко-архитектурный заповедник, все материалы, получаемые в результате археологических раскопок, стали передаваться на хранение в его фонды. За 70 лет почти непрерывных археологических исследований на площадке городища, его укреплениях, на склоне верхней террасы и в заречной части памятника, с учетом также Ага-Базара и иноземных колоний — «армянской» и «древнерусской», была вскрыта общая площадь около 25 тысяч кв. м. Сегодня в музейном фонде Болгарского заповедника находится свыше 12 тысяч археологических экспонатов, найденных в разные периоды на этой территории.

Плановые, систематические раскопки Болгарского городища были начаты в 1938 году и продолжались 35 лет с перерывом на период Великой Отечественной войны. Фото archaeolog.ru

«Территория древнего Болгара по-прежнему является местом обширных исследований — археологические раскопки здесь проводятся в основном летом, а найденные артефакты после изучения и скрупулезного обследования передаются в фонд музея-заповедника. Одними из последних экспонатов стали домашние принадлежности и монеты, датируемые домонгольским периодом, а также XIII—XIV веками», — рассказал руководитель музея-заповедника Рамиль Зиганшин.