В Казани экс-главу ОП «Дальний» посадили на 9 лет и 6 месяцев по делу о взятках на 20 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права на 7 лет занимать должности на госслужбе — такой приговор сегодня вынес отставному полковнику полиции Алексею Ершову Приволжский райсуд Казани. Бывший руководитель ОП «Ямашевский» и ОП «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») признан виновным в получении взяток, но оправдан по эпизодам превышения полномочий и незаконного участия в предпринимательской деятельности, передает с места журналист «Реального времени».



При оправдании по двум статьям председательствующий по делу судья Рамиль Гайфутдинов указал на отсутствие состава указанных преступлений в действиях Ершова.

Напомним фабулу по этим эпизодам. СК и прокуратура обвиняли полковника в превышении полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ), полагая, что в мае 2015-го он потребовал от Александра Желовицкого передать ему территории пяти стоянок. Владелец ЧОПа «Одиссей-Казань» согласился отдать две на Чистопольской и одну на Чехова. Тогда как сам полковник уверяет, что никаких точек у бывшего партнера не отжимал, просто они с Желовицким разделили бизнес. По версии защиты, на следствии и в суде не было представлено каких-либо доказательств использования Ершовым своих полномочий в отношениях с бывшим партнером. На момент оглашения приговора срок давности по данному преступлению истек.

Истек он и по второму оправдательному эпизоду. Силовики считали, что в 2015 году Ершов, будучи должностным лицом, учредил коммерческую организацию и участвовал в ее управлении по 2020 год, получив прибыль в 2,5 млн рублей. Однако в прениях адвокаты обвиняемого подчеркивали — состав преступного участия в бизнесе (ст. 289 УК РФ) предусматривает, что госслужащий-бизнесмен не просто руководит и получает прибыль, а обязательно оказывает должностное покровительство своим объектам — к примеру защищает их от проверок. Однако в суде выяснилось — проверки на автостоянках проводились и городскими чиновниками, и налоговой, и экономической полицией, а штрафы оплачивались.

Второго фигуранта дела Ильназа Ситдикова, бывшего замначальника ОП «Сафиуллина», суд приговорил к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Тот, похоже, ждал именно такого решения — пришел на итоговое заседание без вещей.



В прениях гособвинитель Чулпан Шаехова просила для ВИП-полицейского 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, а для его бывшего зама — подполковника Ильназа Ситдикова — 6 лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн.

Ершов на финише процесса заявлял, что не признает все 6 эпизодов инкриминируемых ему преступлений — превышение полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности трех автостоянок и четыре эпизода взяток на 20 млн рублей с лишним в 2005—2015 годах. Ситдиков на следствии и в суде каялся в посредничестве двум взяткам на общую сумму 460 тысяч рублей и давал показания против бывшего шефа.

На старте расследования, в октябре 2020-го, Ершов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. После задержания уверял — требовалось время, чтобы довести информацию до руководства ФСБ. «Я никаких взяток не брал. Дело сфальсифицированное», — говорил он при рассмотрении ходатайства об аресте. На судебном допросе признался, что зарабатывал деньги на организации работы автостоянок и направлял прибыль на нужды... отдела полиции. «Были варианты — «продавать» уголовные дела либо заниматься бизнесом», — комментировал он свои действия.

В финале процесса ВИП-пенсионер МВД и его адвокаты детально проанализировали доказательства дела и пришли к выводу — они подтверждают не вину, а невиновность Ершова. В прениях полковник сделал акцент на оперативных записях разговоров между заявившим о взятках владельцем ЧОПа Александром Желовицким и замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназом Ситдиковым. По мнению защиты, этот аудиокомпромат свидетельствует о коррупционных договоренностях замначальника и бизнесмена и не содержит информации, что Ситдиков выступает лишь посредником взяток.

Защита полковника намерена обжаловать приговор после его получения и изучения.

В последнем слове полковник еще раз заявил — зарабатывал своим трудом и мозгами, а не вымогательством взяток.

Ирина Плотникова