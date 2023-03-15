Россия может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами

Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. С такой инициативой к Владимиру Путину обратились Минфин и МИД РФ.

— B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским Союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый «черный список ЕС». Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, — рассказали в пресс-службе Министерства финансов.

Оба министерства предлагают приостановить налоговые соглашения до восстановления нарушенных прав России.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в декабре прошлого года правительство России одобрило законопроект о приостановлении российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Документ направлен на принятие безотлагательных мер по обеспечению интересов России, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановления действия соглашения.

Айрат Назипов