Россия может приостановить договоры о двойном налогообложении с недружественными странами
Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. С такой инициативой к Владимиру Путину обратились Минфин и МИД РФ.
— B отношении России с 2022 года вводятся односторонние экономические ограничительные меры западными странами, в том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским Союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый «черный список ЕС». Введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права. Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер, — рассказали в пресс-службе Министерства финансов.
Оба министерства предлагают приостановить налоговые соглашения до восстановления нарушенных прав России.
Напомним, в декабре прошлого года правительство России одобрило законопроект о приостановлении российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Документ направлен на принятие безотлагательных мер по обеспечению интересов России, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановления действия соглашения.
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