Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Вятских Полянах — полицейские оцепили территорию

В городе Вятские Поляны Кировской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома. Об этом рассказал губернатор региона Александр Соколов.

— Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет. Полиция быстро оцепила прилегающую территорию. Пострадавших нет. СОБР в пути, — написал он в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что переговорил с начальником УМВД. По словам Соколова, ситуация находится под контролем.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Также в СМИ появилась информация, что мужчина открыл стрельбу по карете скорой помощи и сотрудникам МВД. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Айрат Назипов