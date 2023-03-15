Еженедельно татарстанцы отдают мошенникам до 20 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в среднем еженедельный ущерб от кражи с банковских карт и мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий достигает 20 миллионов рублей. Бывает и больше, сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.

Кражи с банковских карт и мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составляют четверть от всех преступлений — их зарегистрировали 13 тысяч. За январь — февраль 2023-го их зафиксировали более 2 тысяч.

В день от татарстанцев поступает порядка 30—35 обращений по подобным инцидентам, уточнил Рамис Газимов.

Скриншот трансляции

В МВД по Татарстану объясняли, что республика — привлекательный регион для мошенников из-за ее экономической развитости и высоких доходов граждан. «Регистрация [мошенничеств], к сожалению, очень большая», — рассказывала в октябре 2022 года начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.



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Татьяна Демина