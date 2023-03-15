Министр транспорта России заявил, что самолеты в стране будут исправны еще 10 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что парк самолетов, который находится в распоряжении российских авиакомпаний, будет находиться в рабочем состоянии еще около 10 лет. Об этом сообщает РБК.

— Средний возраст парка отечественных и импортных самолетов в наличии — 15 лет, это означает, что поддержание летной годности мы обеспечим еще порядка 10 лет и дадим нашему минпромторгу время на разработку новых моделей самолетов, — сказал он.

Савельев отметил, что все запчасти воздушных судов сертифицированные и работают в нормальном режиме.

— На сегодняшний день из 1167 самолетов у нас не каннибализирован [разобран на запчасти, — прим. ред.] ни один. У нас нет каннибализации, как мы предполагали. Все самолеты работают в нормальном режиме, мы все обеспечиваемся запчастями, я хочу подчеркнуть, что это запчасти нормальные, сертифицированные, а не на коленке сделанные, — подчеркнул министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня утром Виталий Савельев заявил, что правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.

— Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей, — сказал он.

Он отметил, что после введения санкций около 75 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом.

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Максим Кокунин