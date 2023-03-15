«Мясо после убоя животных увезли по М-7 для реализации»: сибирская язва могла выйти за пределы Чувашии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня утром глава соседствующей с Татарстаном Чувашии Олег Николаев сообщил о том, что на территории региона двое граждан заразились сибирской язвой. Особо опасная инфекционная болезнь, которой, как правило, подвержены животные, в настоящее время является редким явлением, но единичные случаи все же фиксируются в России примерно раз в год. Для того чтобы сократить угрозу ее распространения, по стране организуются десятки мероприятий, и нынешний случай не стал исключением. Как рассказал «Реальному времени» бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Татарстана, директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев, возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск.

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести

О том, что два человека в Чувашии заразились сибирской язвой, глава республики написал в своем telegram-канале. По его словам, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, врачи дают положительный прогноз.

— Провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе. Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение, — написал Олег Николаев.

Николаев отметил, что накануне уже состоялась республиканская санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. На ней был выработан регламент действий по недопущению распространения инфекции, и сейчас проводятся все необходимые процедуры, подчеркнул глава региона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сибирская язва — это инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Она характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Может протекать в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы). Наиболее распространенным вариантом болезни является — кожная сибирская язва, которая представляет собой фурункуло-подобное поражение кожи, образующее в конечном итоге струп с черным центром.

«Татарстан готов к любому развитию событий»

Директор ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Айрат Гараев рассказал, что, хотя ситуация и не представляет серьезной опасности, а все необходимые меры уже были приняты, возможный источник заражения все же мог покинуть пределы республики.

— Мне об этом сообщил главный ветеринар Казани. При убое животных в Цивильском районе Чувашии заразились два человека. Предположительно, это мясо по М-7 увезли люди с цыганской внешностью для его использования или реализации. Сейчас идут разыскные мероприятия. Я сразу узнал о приеме проб в своих лабораториях, есть ли поступления из Чувашии или есть ли исследования на исключение сибирской язвы. Пока ничего такого не было, — сказал он.

По словам Гараева, Татарстан в случае чего готов дать отпор сибирской язве и для этого готовы все необходимые службы.

— Ситуация опасна в том случае, если не обнаружится в полном объеме вся продукция: мясо, шкура и прочие отходы производства. Мы надеемся, что это только заражение не вакцинированных животных, а не биологическая угроза или целенаправленная акция. Но если нет реализации продукции в регионы, то значит, угрозы нет. Характер распространения болезни только контактный. Татарстан готов к любому развитию событий. У нас все восприимчивые животные вакцинируются. Даже крупнорогатый скот. Ведь у нас молочная животноводческая республика. Причем вакцинируются в год два раза, хотя по инструкции можно и один раз. Люди, которые имеют дело с продукцией, в частности сотрудники моей лаборатории, все они вакцинированы. Республика действительно имеет много сибирско-язвенных захоронений, но они все ограждены. Если нет земляных работ, то нет и источника распространения, — пояснил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что же касается возможного завоза зараженной продукции, то здесь Гараев отметил, что границы республики находятся под строгим контролем, который подразумевает усиленные меры профилактики.

— Даже в части завоза продукции у нас есть специальные посты. Например, пост Малиновка в направлении из Чувашии. Животноводческая продукция досматривается полицейскими и ветеринарами совместно с Россельхознадзором, инспекторами Государственной ветеринарной службы Татарстана. Они круглосуточно дежурят и создают все меры профилактики. Сейчас вся продукция, которая идет по М-7, досматривается этими постами. Даже на рынках в первую очередь исключают продукцию с подозрением на сибирскую язву. Ее изолируют и проводят исследования, — подчеркнул он.

Последний случай заболевания был зарегистрирован в прошлом году

О заражении сибирской язвой в России сообщалось еще в летописях 978 года. В X веке народ уже знал о данном заболевании и степени его заразности, что в свою очередь приводило к проведению соответствующих санитарных мероприятий. Так, например, в царских указах 1631—1640 годов предлагалось сообщать об этой болезни соседним местам и воеводам, устанавливать заставы, зараженных животных не продавать и не покупать.

Что касается современной России, то самые первые из сохранившихся данных о выявлении случаев заболевания датируются 2011 годом — это были 4 человека. Резкий прирост произошел в 2012-м, когда заболели сразу 11 человек. В 2013-м их количество вновь упало — всего 2 человека.

В 2014 году карантин по сибирской язве был объявлен и в Татарстане. В августе того года очаг заболевания был зафиксирован в селе Люга Кукморского района. Сообщалось, что от одной зараженной коровы могли заразиться сразу несколько населенных пунктов. На ликвидацию очага инфекции было направлено более 20 человек, а ограничения в поселке длились около 15 дней.



23 июля 2016 года появилось извещение ветеринарного надзора о падеже оленей на одном участке тундры в Ямальском районе. 3 августа того же года появились сообщения об эпидемии сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе. Для ликвидации вспышки сибирской язвы привлекались Вооруженные силы. Все в том же году, 9 ноября, на севере Волгоградской области в Нехаевском районе, граничащем с Ростовской и Воронежской областями, был установлен случай падежа коровы.

В 2019 году в селе Подлужное Ставропольского края было зафиксировано заражение женщины после забоя бычка.

24 октября 2020 года в Дагестане в селе Какамахи Карабудахкентского района зафиксировано пять случаев заболевания сибирской язвой.

21 июня 2022 года в Ставрополе в Изобильненском округе у жительницы станицы Рождественская также было подтверждено это заболевание. Данный случай до сегодняшнего дня считался последним.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин