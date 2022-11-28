Итоги дня: переквалификация обвинения Асфану Галявову, крематорий в Казани, встреча Токаева и Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 ноября:
- Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Для последнего Россия стала первым государством, которое он посетил после переизбрания на президентский пост. «Действительно, мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно сюда, в Российскую Федерацию, что само по себе имеет глубокое значение, политическое значение, и, конечно же, определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует», — сказал Токаев.
- Папа Римский Франциск назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск» в процессе специальной военной операции. Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, эти слова представляют собой «уже не русофобию, это извращение, даже не знаю какого уровня». Губернатор Бурятии Алексей Цыденов, комментируя высказывания понтифика, заявил, что военнослужащие из республики «с честью выполняют свой долг» и являются «примером лучших традиций российской армии», в которую входят сотни национальностей, включая бурятов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам государственной власти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и оказать им помощь. Также в рамках декады инвалидов, которая пройдет в начале декабря, они должны организовать рабочие встречи с представителями общественных организаций и личные приемы граждан.
- На участке строящейся трассы М-12 у деревни Гребени в Татарстане 27 ноября погиб рабочий — по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие считает, что 65-летний экскаваторщик по неосторожности привел в действие ковш экскаватора ударив им 54-летнего рабочего проводившего заправочные работы. Он умер на месте.
- Тимура Бекмансурова, который осенью 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете, прокурор в суде потребовал приговорить к пожизненному лишению свободы. Признание обвиняемым вины и полученные при задержании травмы, гособвинитель обозначил в качестве смягчающих обстоятельств. Прокуратура предполагает, что первые 5 лет пожизненного заключения Тимур Бекмансуров должен провести в тюрьме, а остальное время — в исправительной колонии особого режима.
- В Следкоме по Татарстану подтвердили факт переквалификации обвинения экс-главе казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову. Вместо претензий в мошенническом хищении 12 млн рублей по национальному проекту «Демография» чиновника ждет суд за злоупотребления. Он признался в фиктивном освоении и «перераспределении» 19,3 млн рублей из федерального бюджета. Они ушли на налоги, ремонт и закупки.
- Минтранс России вернется к рассмотрению возможности создания высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью. Также прорабатывается проект ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.
- На объявленного в международный розыск и заочно арестованного «криптоказначея» Finiko Марата Сабирова в этом году заведено несколько исполнительных производств по взысканию налогов на общую сумму в 776,6 тысячи рублей. Последнее дело заведено 19 октября и представляет собой иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на 316 813 рублей.
- В Татарстане на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к строительству моста через Каму. Сооружение длиной 1,3 км станет самым крупным искусственным строением этого проекта.
- В Казани на замену 17 лифтов в надземных переходах необходимо 442 миллиона рублей. На данный момент власти ищут источник финансирования. Проектно-сметная документация уже подготовлена.
- В Казани приступили к проектированию квартир, которые учитывают требования доступной среды. Первые семь таких объектов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, появятся в Юдино. В них расширят дверные и межкомнатные проемы. Двери оснастят доводчиками, размеры санитарных узлов и холлов увеличат.
- На строительство крематория в Казани требуется 250 миллионов рублей. Проект похоронного дома с одной кремационной печью площадью 1 240 квадратных метров в составе похоронного комплекса «Курган», прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Реализовать его могут в рамках государственно-частного партнерства. При таком раскладе к строительству могут приступить уже в следующем году.
- Детский сад в казанском жилом комплексе «Салават купере», на территории которого образовался провал под одним из объектов, на время закроют, а воспитанников распределят в другие дошкольные учреждения. По предварительной информации, причиной образования провала стало карстовое проявление на участке.
- Бывший директор казанского ИТ-парка Александр Борисов стал руководителем «Университетской стартап-студии», созданной 3 дня назад на базе КФУ в партнерстве с КАМАЗом. Ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Она расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза.
- В 2022 году в Татарстане общий объем затрат на меры поддержки семей с детьми по линии республиканского Минтруда составил 16,5 миллиарда рублей. Это на треть больше, чем в 2021 году. Из общей суммы 7,9 миллиарда составили средства из федерального бюджета, вложения республики оцениваются в 8,6 миллиарда.
- На заводе в Елабуге началось серийное производство первого российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant. Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в России, из комплектующих, большая часть которых поставляется отечественными производителями. В настоящее время доля российских поставщиков составила 70%. Продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2023 года.
- В Казани зафиксировали сокращение смертности. За январь — октябрь 2022 года в городе умерли 11 617 человек, что на 24% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Из них на городских кладбищах захоронено 8 318 человек.
- Охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в России составляет 86%, что превышает запланированный показатель на 2022 год. Пациенты с ВИЧ обеспечиваются необходимыми лекарствам из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
- В Казани завершается инвентаризация и оцифровка мест захоронений на двух кладбищах. На данный момент определены точные границы Арского и Ново-Татарского кладбищ, создана электронная база с фотографиями каждого участка и могилы, а также сайт с поисковой системой захоронений. В тестовом режиме можно определить местоположение места захоронения с точностью до трех метров. Работы финансируются из городского бюджета.
- Совет Евросоюза утвердил решение о включении обхода или нарушения антироссийских санкций в список уголовных преступлений. В сообщении сказано, что «сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список «уголовных преступлений ЕС», включенных в Договор о функционировании ЕС».
- США готовы провести заседание комиссии с Россией по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) «в любые кратчайшие сроки», потому что «продолжение инспекций — приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности», — сказал высокопоставленный представитель американского дипведомства. Ранее в российском МИД подтвердили, что назначенное на 29 ноября — 6 декабря в Каире заседание двусторонней комиссии по ДСНВ переносится на более поздний срок. Госдепартамент в свою очередь подтвердил, что решение о переносе было принято РФ в одностороннем порядке.
- Оспу обезьян переименовали в mpox. В течение года прежнее официальное название будут использовать одновременно с новым. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе «публичных и частных встреч ряд лиц попросили ВОЗ предложить способ изменения названия болезни». Это связано с сообщениями о «расистских и стигматизирующих высказываниях» в ряде стран.
Ключевые события 278-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг уход страны с Запорожской атомной электростанции (АЭС). Так он прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» о том, что он видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС. Песков сказал, что «не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может».
- На Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ пытались атаковать российские позиции в направлении н.п. Куземовка ЛНР. В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в Харьковской области.
- На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении н. п. Червоная Диброва. В результате огневого поражения украинские подразделения рассеяны, сообщили в Минобороны России.
- Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотников. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе Новой Каховки Херсонской области.
- На Артемовском направлении четыре ротные тактические группы ВСУ пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ остановлены и рассеяны.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураТехнологииАвтоЭкономикаФинансыПромышленность Галявов Асфан Галямович
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым