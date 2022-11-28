«Криптоказначей» Finiko Марат Сабиров должен приставам под миллион рублей

Последнее дело было заведено 19 октября

Как выяснило «Реальное время», на объявленного в международный розыск и заочно арестованного «криптоказначея» Finiko Марата Сабирова в этом году было заведено несколько исполнительных производств по взысканию налогов на общую сумму в 776,6 тысячи рублей.

Так, согласно арбитражной картотеке, на Сабирова Марата Рашитовича 1990 года рождения в этом году были заведены:

Дело от 25 января — взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) на 3 957 рублей. Документ был выдан ИФНС по Московскому району Казани.

Дело от 5 марта — тоже взыскание налогов на 65 868 рублей.

Дело от 12 мая — взыскание налогов на 40 685 рублей.

Дело от 13 мая — взыскание налогов на 10 423 рублей.

Дело от 13 сентября — госпошлина, присужденная судом, на 27 065 рублей. Данное дело уже выдано Сармановским районным судом Татарстана.

Стоит отметить, что последнее дело было заведено не так давно — 19 октября. Оно представляет собой иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на 316 813 рублей.

Также на Сабирова имеется еще одно дело, которое появилось еще 3 декабря 2021 года, — это очередное взыскание налогов и сборов на 285 475 рублей. К нему же добавляется исполнительский сбор — штраф в размере 26 352 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сабиров и остальные — в розыске и под заочным арестом

Напомним, расследование дела Finiko началось летом 2021 года, а уже осенью четырех арестованных казанцев этапировали в Москву, поскольку к расследованию «ввиду транснационального характера дела» подключился центральный аппарат МВД РФ. На момент предъявления обвинения фигурантам в нем определялся ущерб свыше 250 млн рублей.

Летом МВД Татарстана объявило Зыгмунта Зыгмунтовича, а также Марата и Эдварда Сабировых сначала в федеральный, а потом международный розыск. Всем трем заочно предъявлено обвинение в привлечении и хищении средств в проекте криптопирамиды. В конце августа Вахитовский райсуд Казани санкционировал их заочный арест с момента задержания на территории России либо пересечения границы со страной.



Коллаж Никиты Коновальцева

17 ноября стало известно, что обращение следователей по делу Finiko за правовой помощью к коллегам из пяти стран способствовало поимке Зыгмунта Зыгмунтовича. Его задержали в Арабских Эмиратах, но вопрос об экстрадиции пока не решен, обнародовала информацию Генпрокуратура РФ.

«Теневой кардинал» и дом за миллиард



Накануне популярный российский блогер Андрей Алистаров сообщил, что один из сооснователей финансовой пирамиды Finiko, заочно обвиняемый и объявленный в международный розыск, Эдвард Сабиров был задержан интерполом.

По его словам, Эдвард был арестован и официально находится в тюрьме. Блогер также показал дом Сабирова, который находится в одном из престижных районов Дубая. Площадь виллы составляет более 1 тысячи кв.м, в ней находится около 10 спален, а ее этажность составляет — три уровня. На подземной парковке находится тренажерный зал, на цокольном этаже бильярд, комната прислуги, а также кинотеатр на 12 посадочных мест. Как отметил Алистаров, такой дом стоит от 1 млрд рублей.

Информацию о недвижимости, ее адрес и другие факты о состоянии Сабирова блогер получил от родственников «теневого кардинала» пирамиды Даниэля Магсумова.

Фото: скриншот видеообращения

Эдвард Сабиров в начале этой недели выложил свое видеообращение, где рассказал о «теневом кардинале» организации — Даниэля Магсумова. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Финико Бенефициар» (предположительно, канал Сабирова). Магсумов перевез Сабирова и его семью в другую страну и оставил «без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения», запугивая тюрьмой.

— При этом говоря, что он помогает и доказывает что-то, а в этот момент он просто жил в свое удовольствие и ждал, когда наступит суд и всех нас благополучно посадят, — отмечается в видео.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, Сабиров показал фото, досье, паспортные данные и загранпаспорт Магсумова. Кроме того, по его словам, «теневой кардинал» сейчас находится в Казани и тратит средства «по сей день».

— Он и есть тот человек, у которого находятся все средства Finiko. И все эти средства были растрачены на недвижимость в России, яхты, гулянки, машины. На все, что можно, — отметил Сабиров.

* признан экстремистским и запрещен в России по решению суда



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Максим Кокунин