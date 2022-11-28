Минтруда Татарстана: поддержка семей с детьми в 2022 году составила 16,5 млрд рублей

В 2022 году в Татарстане общий объем затрат на меры поддержки семей с детьми по линии Минтруда составил 16,5 миллиарда рублей — это на треть больше, чем в 2021 году, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.



Из общей суммы 7,9 миллиарда рублей составили средства из федерального бюджета, вложения республики оцениваются в 8,6 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Одной из самых значимых мер в Татарстане Зарипова назвала выплату на первого ребенка, введенную в 2018 году: ею пользуются почти 33 тысячи детей, что составляет порядка 25—27% от первенцев, то есть это каждая четвертая семья.

Фото: realnoevremya.ru

По словам министра, численность населения в республике имеет отрицательную тенденцию: за январь — август родилось почти 24,1 тысячи человек, умерли — 30,2 тысячи. Так, естественная убыль населения составила более 6,1 тысячи человек, сообщает «РИА Новости».

В начале ноября замглавы Минтруда РТ Наталья Бутаева сообщала, что в Татарстане каждый второй рубль по линии Министерства труда, занятости, социальной защиты республики направлен на поддержку семей с детьми.

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Маргарита Головатенко