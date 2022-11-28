Совет ЕС включил обход антироссийских санкций в список преступлений

Совет Евросоюза утвердил решение о включении обхода или нарушения антироссийских санкций в список уголовных преступлений. Об этом говорится в заявлении Совета.

— Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список «уголовных преступлений ЕС», включенных в Договор о функционировании ЕС, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время уголовными преступлениями в ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Турции смогли подтвердить, что в стране отсутствует реэкспорт запрещенных санкциями товаров ЕС в Россию.

— Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром [иностранных дел Турции Мевлютом, — прим. ред.] Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию <...> тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС, согласно данным, не подтверждается, — сказал Боррель.

Он отметил, что факт увеличения экспорта из Турции в России в целом подтвердился, но в то же время не было зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию.



По его словам, Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против России. «Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию... Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию», — резюмировал глава евродипломатии.

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Максим Кокунин