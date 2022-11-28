В Казани сократилась смертность

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани зафиксировали сокращение смертности. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.

— За десять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика снижения смертности по сравнению с аналогичным периодом 2020 и 2021 годов. Так, по информации ЗАГС за отчетный период в Казани по разным причинам скончались 11 617 человек, что на 24% меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 года и на 12% к 2020 году. Из них на городских кладбищах захоронено 8 318 человек, что составляет 71% от общего числа, — рассказал он.

скриншот

Напомним, в Казани завершается инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Работы финансируются из городского бюджета.

На данный момент определены точные границы Арского и Ново-Татарского кладбищ, создана электронная база с фотографиями каждого участка и могилы, а также сайт с поисковой системой захоронений. В тестовом режиме можно определить местоположение места захоронения с точностью до трех метров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина