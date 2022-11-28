Злоупотребил на 20 млн: как Галявов за счет казны гасил налоги и чинил дороги «Метроэлектротранса»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Следкоме по РТ подтвердили факт переквалификации обвинения экс-главе казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфану Галявову. Вместо претензий в мошенническом хищении 12 млн рублей по нацпроекту «Демография» чиновника ждет суд за злоупотребления. Как выяснило «Реальное время», Галявов признался в фиктивном освоении и «перераспределении» 19,3 млн рублей из федерального бюджета. Они ушли на налоги, ремонт и закупки.



За мошенничество в особо крупном размере экс-депутату Госсовета и нынешнему гендиректору АО «РПО «Таткоммунэнерго» Асфану Галявову грозило до 10 лет лишения свободы. Злоупотребление должностными полномочиями без тяжких последствий тянет максимум на 4 года колонии. Правда, таких эпизодов в обвиняемого два и оба относятся к периоду работы Галявова в «Метроэлектротрансе».

Обвинение по делу утвердил первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика, уточнили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Сотрудники СК считают — в 2019-м году МУП «Метроэлектротранс» получил из бюджета субсидии в рамках национального проекта «Демография» 19,33 млн рублей. На эти деньги МУП должен был провести профессиональное обучение и переобучение будущих пенсионеров предприятия, но «Галявов не планировал» направлять деньги по целевому назначению и использовал часть полученного для ремонта дорог в двух депо.

По версии силовиков, обвиняемый осознавал: обучение сотрудников фактически проводиться не будет, однако решил создать видимость учебы — поручил подчиненным «нарисовать» списки «учеников», графики и программы занятий и еще — договоры с преподавателями и ведомости об оплате их труда. После чего Галявов, как полагают в СК, дал указание главбуху МУП — снимать со счета часть той самой фиктивной «зарплаты педагогов» и передавать ему.

Почему СК отказалось от версии о хищении? Потому что было установлено — Галявов «по своему усмотрению» потратил 7 млн 366 тысяч рублей «на проведение ремонтных работ на территории двух депо «Метроэлектротранса», а остальные деньги нацпроекта пошли на уплату налогов и покупку материальных ценностей для МУП.

Вину Галявов полностью признал. Дата первого заседания по его делу в Вахитовском суде Казани пока не назначена.