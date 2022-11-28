В Казани начали проектировать квартиры, адаптированные для людей с ОВЗ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани приступили к проектированию квартир, которые учитывают требования доступной среды. Первые семь таких объектов появятся в Юдино, сообщили в мэрии города.

В квартирах, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, расширят дверные и межкомнатные проемы. Двери оснастят доводчиками, размеры санитарных узлов и холлов увеличат.

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Типовое проектное решение могут тиражировать на другие города Татарстана.

— Проектирование квартир, приспособленных к потребностям людей с инвалидностью, — это еще одна высота, на которую мы замахнулись. Этот шаг можно назвать революционным, несмотря на то, что речь пока идет всего лишь о семи квартирах. Но мы их реализуем, мы изучали практику, такой практики нет в России, если только не брать специализированные дома инвалидов, которые в Казани тоже существуют. Мы же хотим создать стандарт обычного жилого дома, где первый этаж будет отдан под квартиры инвалидов, — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

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На сегодняшний день в Казани для маломобильных граждан, которые передвигаются с помощью коляски, полностью адаптирован дом на ул. Дубравной, 43. В одном из его корпусов расположен реабилитационный центр «Восхождение».

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В специализированном доме проживают 50 семей, в которых есть люди с инвалидностью I группы. В этом году жильем в нем обеспечили три семьи. Еще 10 семей ожидают заселения.

Напомним, исполком Казани в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям жителей, в рамках проведения в городе Декады инвалидов установил единовременную денежную выплату для семей, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья. Ее размер составит 10 тысяч рублей.

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Татьяна Демина