На обходе Нижнекамска и Челнов началось строительство моста через Каму

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Татарстане на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к строительству моста через Каму. Сооружение длиной 1,3 км станет самым крупным искусственным строением этого проекта, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В настоящее время специалисты уже приступили к возведению 18 опор из 22, предусмотренных проектом. На части стоечных конструкций уже закончено устройство свайных полей и ростверков, в ближайшее время рабочие начнут армирование и бетонирование стоек. Еще на девяти опорах идут устраивают свайное основание.

Кроме того, инженеры начали подготовку к возведению русловых опор моста индивидуальной конструкции, состоящих из двух стоек. Их высота составит от 37,8 до 46,2 метра.

Пролетные строения левобережной эстакады, длина которой 510 метров, будут выполнены из сборных железобетонных балок длиной 33 метра, русловая часть — из металлических неразрезных балок коробчатого сечения с ортотропной плитой проезжей части общей длиной 792 метра. На пролетных строениях установят ограждение, проведут наружное освещение и навигационную судоходную сигнализацию. В работах участвуют 211 человек и 29 единиц техники.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре сообщалось, что правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург, а дополнительные средства направят на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 «Волга» в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.



Общая техническая готовность мостов, строящихся через ручьи на ПК 508 и 511 второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, составляет на сегодняшний день около 62%. Рабочие уже возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники, смонтировали 66 железобетонных балок пролетных строений и приступили к армированию монолитной плиты пролетного строения.



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Максим Кокунин