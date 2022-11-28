В Казани на замену лифтов в надземных переходах требуется 442 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Мария Горожанинова (архив)

В Казани на замену 17 лифтов в надземных переходах необходимо 442 миллиона рублей. Такую цифру на «деловом понедельнике» озвучил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

На данный момент казанские власти ищут источник финансирования для замены лифтов в надземных переходах. Проектно-сметная документация уже подготовлена. Лифты приспособят для перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

скриншот трансляции

Напомним, на неработающие лифты в надземных пешеходных переходах казанцы жаловались в начале этого года. Например, такая проблема наблюдалась в переходе у перекрестка улиц Фатыха Амирхана и Чистопольской, а также в переходе между улицей Чуйкова и проспектом Ямашева.



В сентябре 2021 года стало известно, что в Казани капитально отремонтируют шахты лифтов и установят подъемники в надземных переходах. На разработку проектно-сметной документации выделили 8 миллионов рублей.

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Татьяна Демина