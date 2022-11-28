«Аферы не было»: СК больше не считает Асфана Галявова мошенником

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На скамью подсудимых Вахитовского суда Казани отправлен бывший глава МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. На финише следствия обвинения в мошенничестве с него сняли, поскольку сотрудникам СК не удалось установить факты вывода средств, сообщают источники «Реального времени».



Теперь Галявова обвиняют в двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Один из них появился после переквалификации действий обвиняемого с аферы на должностное преступление. Речь идет о 12 млн рублей из федерального бюджета на переподготовку сотрудников «Метроэлектротранса» предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году. По итогам расследования силовики пришли к выводу — деньги не похищались, а неким образом «перераспределялись» на иные нужды МУП, отмечают источники «Реального времени».

В Следкоме по РТ новый формат обвинений казанскому чиновнику не комментируют.

Адвокаты Галявова воздерживаются от пояснений со ссылкой на позицию своего клиента.

Напомним, на старте расследования в июне 2022-го Асфан Галявов признал вину и даже написал явку с повинной, в итоге оказался под домашним арестом, а позднее Верховный суд РТ смягчил эту меру пресечения до запрета определенных действий.

На момент привлечения к ответственности Галявов успел возглавить производственное объединение «Таткоммунэнерго».