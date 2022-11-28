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Владимир Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки

15:16, 28.11.2022
Владимир Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки
Фото: kremlin.ru

Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли, заявил президент России Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

По словам главы государства, сейчас особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры и снятию ограничений, мешающих торговым обменам.

— С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, — приводит его слова RT.

Динамика российской экономики складывается лучше ожиданий, однако необходимо учитывать вопросы, касающиеся ограничений в отношении российского экспорта и импорта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

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Маргарита Головатенко
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