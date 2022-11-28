Владимир Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки
Россия переориентирует экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли, заявил президент России Владимир Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.
По словам главы государства, сейчас особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры и снятию ограничений, мешающих торговым обменам.
— С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки, — приводит его слова RT.
Динамика российской экономики складывается лучше ожиданий, однако необходимо учитывать вопросы, касающиеся ограничений в отношении российского экспорта и импорта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.
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