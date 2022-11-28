Строительство крематория в Казани оценили в 250 миллионов рублей — его могут построить в рамках ГЧП

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На строительство крематория в Казани требуется 250 миллионов рублей. Его могут построить в рамках государственно-частного партнерства, рассказал на «деловом понедельнике» начальник Управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин.



— «Татинвестгражданпроект» по заказу «Главинвестстроя» подготовлен проект похоронного дома с одной кремационной печью площадью 1240 квадратных метров в составе похоронного комплекса «Курган», который прошел государственную экспертизу и получит положительное заключение. Расчетная стоимость реализации проекта составит порядка 250 миллионов рубелей, — сообщил он.

Марат Ишкин напомнил, что в январе этого года исполком Казани обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования для реализации проекта. Рассмотрение вопроса перенесли на 2023 год.

— Вместе с тем в адрес исполнительного комитета поступило предложение о строительстве крематория за счет частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, которое было направлено на рассмотрение в Агентство инвестиционного развития РТ. В случая принятия положительного решения уже весной следующего года может начаться строительство социально значимого похоронного объекта.

Напомним, строительство крематория отложено в связи с отсутствием источника финансирования. «Татинвестгражданпроект» завершил проектирование крематория и по проектной документации в январе получил положительное заключение государственной экспертизы.



Место, где будет построен крематорий, — в пределах отведенной для нового кладбища территории, на юго-востоке от служебного здания с надписью «Сервис». Фото: Инна Серова

Замначальника управления по организации ритуальных услуг Казани Ленар Абдуллин ранее сообщал, что строительство крематория планируется начать в 2022 году, а завершить — в 2024 году. В одноэтажном здании габаритами 37,8 на 44,4 метра по проекту предусмотрены следующие функциональные группы помещений: для приема умерших, для кремирования умерших, ритуальная зона, административные, служебные и технические помещения.

В материале «Реального времени» — о проекте, разработанном силами ГУП «Татинвестгражданпроект», причинах, по которым с его реализацией приходится торопиться, и ориентировочных ценах на услуги.

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Татьяна Демина