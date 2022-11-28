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Рустам Минниханов поручил усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья

12:27, 28.11.2022
Рустам Минниханов поручил усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил органам государственной власти и местного самоуправления усилить меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и оказать им помощь. Об этом сообщает его пресс-служба.

Также Рустам Минниханов поручил органам государственной власти и местного самоуправления провести мероприятия в рамках декады инвалидов. В частности, они должны организовать рабочие встречи с представителями общественных организаций и личные приемы граждан.

Президент Татарстана обратил внимание, что в республике, несмотря на проделанную работу по формированию равных условий для людей с ограниченными возможностями, еще предстоит устранить ряд «правовых, социальных, инфраструктурных барьеров».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, исполком Казани в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям жителей в рамках проведения в городе декады инвалидов установил единовременную денежную выплату для семей, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья. Ее размер составит 10 тысяч рублей.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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