ВОЗ сообщила, что новым названием оспы обезьян станет mpox

Оспа обезьян теперь будет иметь название mpox, такое название будет отображаться в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили в женевской штаб-квартире организации.



В течение года прежнее официальное название будут использовать одновременно с новым.

В организации заявили, что в ходе «публичных и частных встреч ряд лиц попросили ВОЗ предложить способ изменения названия болезни». Это связано с сообщениями о «расистских и стигматизирующих высказываниях» в ряде стран, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

О планах ВОЗ переименовать оспу обезьян, сообщали СМИ на прошлой неделе. Утверждалось, что решение связано с давлением со стороны представителей администрации президента США Джо Байдена, которые призвали руководителей ВОЗ поменять название болезни.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко