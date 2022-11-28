В Елабуге началось производство первого российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant

На заводе в Елабуге началось серийное производство первого российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— На заводе Aurus в ОЭЗ «Алабуга» Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant. Это первый российский внедорожник класса люкс, который будет полностью выпускаться в нашей стране, из комплектующих, большая часть которых поставляется российскими производителями, — отмечается в сообщении.

В настоящее время доля российских поставщиков составила 70%. Они поставляют в том числе силовые установки, трансмиссию и декоративные решения.

Продажи автомобиля начнутся в первом квартале 2023 года. Его цена составит 33,7 миллиона рублей.

На запуске присутствовали вице-премьер России министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.



В сентябре сообщалось, что Aurus официально представила серийный вариант кроссовера Komendant. Автомобиль выйдет на рынок в 2023 году



В мае в Aurus «Реальному времени» сообщали, что премиальные внедорожники Komendant могут появиться до конца 2022 года. Там уточнили, что санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей. Количество выпущенных и проданных машин уточнять не стали.



Напомним, «Соллерс» запустила серийное производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» на территории ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Автомобили «Атлант» оснащены дизельным двигателем 139 л. с. либо 150 л. с. экологического класса Евро 5.

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Елизавета Пуншева