Экс-директор казанского ИТ-парка Александр Борисов стал руководителем стартап-студии КФУ и КАМАЗа

Как стало известно «Реальному времени», бывший директор казанского ИТ-парка Александр Борисов стал руководителем «Университетской стартап-студии», созданной три дня назад на базе Казанского федерального университета (КФУ) в партнерстве с КАМАЗом. Организация расположилась в здании набережночелнинского филиала вуза и инжинирингового центра института.

Более 10 лет в ИТ-сфере

39-летний Александр Борисов является одним из ключевых топ-менеджеров татарстанской ИТ–индустрии. Он проработал на посту руководителя казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» около полутора лет. Этот пост он занял в августе 2020 года в результате открытого конкурсного отбора Минцифры Татарстана.

Тогда заявки на участие в конкурсе подали восемь кандидатов с изложением стратегий развития IT-парка. Победителя определила конкурсная комиссия во главе с министром цифрового развития Айратом Хайруллиным.

До этого Борисов более 10 лет проработал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором различных ИТ-компаний. В Татарстан он переехал из Красноярска, где сначала окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», а затем получил образование в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России». Взаимодействовать с ГАУ «ИТ-парк» он начал в 2014 году, когда стал куратором стартап-проектов челнинского ГАУ «ИТ-парк».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане планировали создать две стартап-студии

О том, что в Татарстане планируют создать две университетские стартап-студии, стало известно еще в июне этого года. Объединить усилия вузов и предприятий реального сектора экономики призван федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». По нему в стране объявили конкурс на создание 15 стартап-студий.

От республики на конкурс были направлены две заявки, создание которых одобрил президент Татарстана Рустам Минниханов. Изначально сообщалось, что одну из студий планировалось создать в Казани на базе КФУ и в партнерстве с КАМАЗом. Ее специализацией должны были стать химия, биомедицина, инженерия и ИТ-технологии. Вторая студия должна была обосноваться в Нижнекамске, а ее направлением бы являлась малотоннажная химия.

Фото: realnoevremya.ru

Казанская студия в Набережных Челнах

Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Университетская стартап-студия» была зарегистрирована недавно — 25 ноября этого года. Ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Организация расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза.

Уставный капитал поделен в равной доле по 25% (25 тысяч рублей) между НКО «Инвестиционно-венчурный Фонд Татарстана», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ПАО «КАМАЗ».

Организация представлена 18 видами деятельности, среди которых можно отметить:

Исследование конъюнктуры рынка;

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи интернета;

Разработка компьютерного программного обеспечения;

Деятельность web-порталов;

Обучение профессиональное.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

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Максим Кокунин