Прокурор запросил для устроившего стрельбу в пермском вузе Тимура Бекмансурова пожизненный срок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Тимура Бекмансурова, который осенью 2021 года устроил стрельбу в Пермском государственном университете, прокурор в суде потребовал приговорить к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Признание обвиняемым вины, а также полученные при задержании травмы, прокурор обозначил в качестве смягчающих обстоятельств. Как утверждает гособвинение, у Тимура Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности. Однако это не мешает ему осознавать характер и опасность своих действий.

Прокуратура предполагает, что первые 5 лет пожизненного заключения Тимур Бекмансуров должен провести в тюрьме. После этого его должны направить в исправительную колонию особого режима.

Напомним, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете утром 20 сентября прошлого года. Погибли шесть человек. Еще 40 граждан пострадали.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова в июле 2022 года. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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Татьяна Демина