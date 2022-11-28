Минздрав: необходимой терапией против ВИЧ охвачены 86% пациентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в России составляет 86%, что превышает запланированный показатель на 2022 год, сообщил заместитель директора департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ Антон Шалаев.



По его словам, пациенты с ВИЧ обеспечиваются необходимыми лекарствам из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП):

— В настоящее время федеральным центром все предусмотренные на 2022 год бюджетные ассигнования законтрактованы в полном объеме и заключено 70 государственных контрактов, в том числе пять долгосрочных. <...> По всем контрактам поставка осуществлена в полном объеме, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Только в Татарстане в январе — июне этого года зарегистрировали 564 человека с диагнозом «болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)». Заболеваемость ВИЧ снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6%: за январь — июнь 2021-го в республике такой диагноз подтвердился у 604 человек.



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Маргарита Головатенко