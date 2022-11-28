Казанский детсад в «Салават купере», на территории которого образовался провал, временно закроют

Фото: Управления образования Казани

Детский сад в казанском жилом комплексе «Салават купере», на территории которого образовался провал под одним из объектов, на время закроют. Воспитанников распределят в другие дошкольные учреждения, сообщили в Управлении образования Казани.

По предварительной информации, причиной образования провала стало карстовое проявление на участке. В результате происшествия никто не пострадал.

Специалисты проведут все необходимые работы. «Надеемся, что итоги обследования позволят уже на этой неделе вернуться в детский сад», — сообщили в Управлении образования Казани.

Напомним прокуратура Казани начала проверку информации о появлении провала на территории детского сада в «Салават купере». При наличии оснований надзорное ведомство примет меры реагирования



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Татьяна Демина