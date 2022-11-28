В Кремле опровергли уход России с Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг уход РФ с Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Так он прокомментировал заявление главы украинского «Энергоатома» о том, что он видит признаки подготовки ухода России с ЗАЭС.

— Не нужно искать какие-то признаки там, где их нет и быть не может, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Владимир Путин в начале октября поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Согласно указу, Кабинету министров РФ предстоит до 1 января 2028 года определить особенности использования финансовых и иных ресурсов для обеспечения безопасности Запорожской АЭС, выдачи необходимых лицензий и другие вопросы, связанные с обеспечением работы ЗАЭС.

После Совет управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС и «прекратить все действия» на украинских ядерных объектах. По информации источников, текст резолюции, предложенный Финляндией и Канадой, одобрили 24 из 35 стран, входящих в совет управляющих. Россия и Китай проголосовали против.

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