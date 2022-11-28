В Казани завершается инвентаризация и оцифровка мест захоронений двух кладбищ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани завершается инвентаризация и оцифровка мест захоронений на Арском и Ново-Татарском кладбищах. Работы финансируются из городского бюджета.

На данный момент определены точные границы Арского и Ново-Татарского кладбищ, создана электронная база с фотографиями каждого участка и могилы, а также сайт с поисковой системой захоронений. В тестовом режиме можно определить местоположение места захоронения с точностью до трех метров.

В планах оцифровать места захоронений всех муниципальных кладбищ. В следующем году МУП «Ритуал» должен приступить к инвентаризации и оцифровке мест захоронений на кладбище Мирное.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оцифровку мест захоронений на кладбищах планируется провести и в Нижнекамске. О таких планах власти города заявили в марте прошлого года.

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Татьяна Демина