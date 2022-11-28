Минтранс вернется к рассмотрению возможности создания ВСМ Москва — Казань

Минтранс вернется к рассмотрению возможности создания высокоскоростного ж/д сообщения между Москвой, Владимиром и Казанью, сообщил замглавы министерства Валентин Иванов.

— Мы смотрим. Москва — Санкт-Петербург — в первую очередь. Второй участок развития — это Москва, Владимир, Казань, — приводит ТАСС его слова.

По его информации, также рассматривается возможность создания проекта ускоренного ж/д сообщения между Москвой, Краснодаром и Адлером.

Фото: realnoevremya.ru

Проект ВСМ Москва — Казань в течение нескольких лет обсуждался как приоритетный в сфере развития высокоскоростного движения на железных дорогах. В апреле 2019-го стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал начало проектирования высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В 2020-м вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. В 2021 году Хуснуллин выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».



В ноябре 2021 года глава Минтранса России Виталий Савельев сообщал, что решение о ВСМ окончательно не принято. Он указывал, что если магистраль все же построят, она в первую очередь будет направлена на перевозку пассажиров, а освободившаяся железнодорожная ветка — на грузоперевозки.

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Маргарита Головатенко