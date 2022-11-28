В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели рабочего на участке строительства М-12

Фото: СУ СК России по Татарстану

На участке строящейся автодороги М-12 у деревни Гребени в Татарстане 27 ноября погиб рабочий — следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что 65-летний экскаваторщик по неосторожности привел в действие ковш экскаватора ударив им 54-летнего рабочего, который в этот момент проводил заправочные работы. Тот скончался на месте.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах в ноябре на строительной площадке жилого дома погиб 56-летний рабочий. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Следствие считает, что на мужчине не было страховочного пояса, и в какой-то момент он упал, потеряв равновесие.

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Маргарита Головатенко