Итоги дня: G20 без Путина, Казань может стать «двухмиллионником», акциз на сладкие напитки в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 ноября:
- Президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20, который состоится 15—16 ноября на острове Бали. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который примет участие в пленарных заседаниях и проведет ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.
- В Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину. Ввиду объема эта процедура потребовала 2 дня. «За эти действия я уже осужден», — сообщил подсудимый свою позицию по делу, подчеркнув, что вынесенный в сентябре 2021 года приговор «охватывает и вмененный период обвинения по новому делу». Из оглашенного гособвинителем следует, что речь идет о сделках с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016-го. В сумму ущерба включена непогашенная задолженность на 15,77 млрд рублей по необеспеченным кредитам 35 юрлицам, выданным, как считают в СК и прокуратуре, по указанию Мусина. Деньги давали на сельское хозяйство, покупку ценных бумаг, расширение сетей по продаже электроники. Среди получателей есть уже известные по первому делу Мусина компании — «Казанская сельхозтехника», семейная фирма Мусиных «Аида и Д», «Автохаус», «Автопаркинг» и другие. Однако в новом обвинении фигурируют совершенно другие займы. А еще — факты снятия обеспечения по кредитным обязательствам на 1,2 млрд рублей.
- Госдума приняла законопроект о поправках в Налоговый кодекс РФ, которые с 1 июля 2023 года вводят акциз на сахаросодержащие напитки — 7 рублей за литр, а также об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников. Также нижняя палата парламента одобрила сразу во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, освобождающие жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей от уплаты госпошлин за выдачу документов.
- Население Казани к 2050 году может достичь 2 миллионов человек, спрогнозировал мэр города Ильсур Метшин. По его словам, власти нацелены на достижение этой отметки. Напомним, согласно данным Всероссийской переписи населения — 2020, в Казани проживает 1 308 660 человек.
- Из Казани в Лисичанск направили пять фур с гуманитарной помощью объемом более 100 тонн. Для жителей подшефной Татарстану территории собрали продукты питания, медикаменты, строительные материалы и другие необходимые вещи. До конца года совместно с республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» планируется организовать не менее трех рейсов.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на вопрос о том, пройдено ли дно российской экономикой или возможен новый спад. «Я так не люблю искать дно», — сказала она.
- В Татарстане ожидается резкое похолодание — в начале следующей недели температура опустится до -7 градусов. По прогнозу синоптиков, в ближайшие 3 дня, с 11 по 13 ноября, в республике сохранится аномально теплая погода — воздух прогреется до +3..+8 градусов.
- Главврач Тукаевской ЦРБ Ильдар Шигабутдинов снялся с должности спустя 4 месяца работы. После увольнения он перевелся в Дрожжановскую ЦРБ. На новом месте он также стал главврачом.
- Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Президент страны Владимир Путин поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и рассказал о приоритетах их работы: «Среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России».
- Исполком Казани в рамках проведения в городе Декады инвалидов установил единовременную денежную выплату для семей, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья. Ее размер составит 10 тысяч рублей.
Управление информационных технологий и связи Казани готово потратить на аналитическое сопровождение контроля и управления городским хозяйством 18,8 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета. Плановый срок оказания услуг — 12 месяцев с даты заключения контракта. Среди основных целей — оцифровка инфраструктуры города в режиме реального времени посредством «машинного зрения» и повышение эффективности ведения и управления городским хозяйством.
- В Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс по обвинению старшего инспектора ГИБДД Владимира Воробьева в получении взятки 1,4 млн рублей. В СК считают, что эту сумму он получил за заведомо незаконные действия от представителя коммерческой организации. На заседании Воробьев заявил — полностью признает вину, а представитель фирмы рассказал, каким образом собирали деньги на эти взятки.
- Второй этап «Игр дружбы» стартовал в Казани новой церемонией открытия и соревнованиями по прыжкам в воду. Они пересекаются с Кубком президента Татарстана по прыжкам в воду. Организаторы заявляют, что в Казани собрались спортсмены «водники» из 23 стран и 60 регионов России.
- Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о возможном нарушении прав женщины в Татарстане. В социальных сетях накануне появилось сообщение, что жительница Казани уже год пытается добиться бесплатных лекарств для прикованной к постели матери. На данный момент ей удалось получить только малую часть из положенных препаратов.
- На окраине Казани намечается строительство жилых высоток в границах улиц Клубной и Зажора, Мамадышского тракта. Квартирами в новых 20-этажных «человейниках» намерены обеспечить 1 223 человека. При этом в проекте нет места для новой школы. Его разработчики заявили, что ее строительство на выделенной территории невозможно из-за дефицита земель и стесненных условий.
- В Госсовете Татарстана пришли к выводу, что работающим в республике регоператорам по обращению с твердыми коммунальными отходами не хватает средств для оборудования и содержания контейнерных площадок, и нашли источник покрытия дефицита — поддержали готовящиеся на уровне Госдумы поправки в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Парламентарии активно выступили за то, чтобы в дополнение к тарифам на обращение с ТКО ввести тарифы на транспортировку мусора для организаций, с которыми работают регоператоры. Также они выступили с инициативой ввести госрегулирование на обращение с жидкими бытовыми отходами. Речь идет о канализационных стоках в домах частного жилого сектора и многоквартирном жилье, не подключенных к централизованным канализационным сетям, а сливающих отходы в септики с дальнейшим их вывозом ассенизаторскими машинами.
- Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал о создании в Иране первой собственной гиперзвуковой ракеты. По его словам, она способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.
- Очередным срывом заседания в Верховном суде Татарстана обернулась практика ФСИН с высылкой осужденных татарстанцев до вступления приговора в силу в изоляторы других регионов. Судебная коллегия не смогла приступить к рассмотрению жалоб ввиду невозможности уведомить о дате и времени заседания фигуранта коррупционного дела Рината Набиева — бывшего заместителя начальника колонии №12 в Сарапуле (Удмуртия) и колонии №19 в Казани. В начале августа 2022 года Приволжский суд Казани приговорил подполковника Рината Набиева к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, признав виновным в мошенничестве и получении взятки в 160 тысяч рублей «за бесперебойное выполнение осужденными колонии №19 подряда на изготовление 380 гробов», а также в мошенничестве на 10 тысяч рублей с выполнением заказа на изготовление деревянных шкатулок.
- Правительство России дополнительно направит 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет. Их назначают с апреля этого года семьям с низким доходом, в которых воспитываются почти 5 млрд детей. В этом году на эти цели направят 505 млрд рублей.
- Владимир Путин поручил правительству России реализовать меры по информированию граждан об условиях и порядке назначения ежемесячных детских пособий, а также создать удобные и доступные для населения возможности их оформления и получения.
- «Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке. Начать производство на площадке новых моделей автомобилей планируют в 2023 году. Компания уже получила разрешение на сделку от ФАС и правительственной комиссии.
- В СИБУРе сообщили об интересе к АО «ТГК-16» со стороны потенциальных покупателей: «В настоящий момент не исключаем вариантов передачи части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом для дальнейшего развития ТГК-16 как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. С учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане, компания сейчас сосредоточена на оценке возможных сценариев и условий оформления взаимоотношений с ТГК-16 в том случае, если актив выйдет из периметра, и определении его возможной справедливой стоимости».
- Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести в Евросоюзе новый стандарт для автомобилей Евро-7 — он должен уменьшить объемы вредных выбросов, немного повысив стоимость легковых автомобилей. Новые правила будут применять не только к легковым машинам и фургонам, но и к грузовикам и автобусам.
- В Костроме арестовали владельца сгоревшего клуба «Полигон» Ихтияра Мирзоева по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». С ним проводятся следственные действия. Ихтияр Мирзоев — депутат Костромской областной думы. В минувший понедельник президиум генсовета «Единой России» принял решение о приостановке его членства в партии. Напомним, что в результате пожара в клубе погибли 13 человек.
- Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий создание института пробации для осужденных и лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера. Система будет готовить заключенных к выходу на свободу на основе индивидуальных программ. Служба может заработать уже к середине 2023 года.
- Курс биткоина рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 260-го дня специальной военной операции на Украине:
- Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года на территориях Украины, ДНР и ЛНР; в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года.
- Президент России Владимир Путин поручил координационному совету до 14 ноября завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции на Украине потребностей ВС РФ. Среди других поручений: сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, а также привести нормативы обеспеченности ВС РФ материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения СВО.
- Кроме того, правительство до 11 ноября должно представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение СВО.
- Власти Татарстана намерены распространить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации — на родственников лиц, которые заявились на участие в спецоперации добровольцами. Их планируют расширить и на семьи лиц, проходящих службу в национальной гвардии России, военнослужащих республиканских батальонов «Алга» и «Тимер», а также сотрудников МВД по РТ, Управления ФСБ по РТ, командированных в зону спецоперации, а также семьи этих категорий граждан, погибших в ходе СВО.
- Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра, сообщили в Минобороны: «На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом».
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.
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