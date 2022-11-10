Госдума приняла законопроект о наказании для коллекторов за угрозы

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников.

Согласно пояснительной записке, данный проект вводит уголовную ответственность за действия с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества или с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

Лицо, действующее от имени кредитора или в его интересах, кредитор-физлицо, работник организации-кредитора, совершившие подобные действия, будут наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до трех лет.

Кроме того, возможны принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на такой же срок. Если подобные действия будут совершены организованной группой, то они будут наказаны лишением свободы на срок до 10 лет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, доработанный законопроект о лишении свободы за применение насилия или угроз в рамках осуществления коллекторской деятельности внесли в Госдуму еще в апреле этого года.



В апреле 2020 года в Казани умер фронтовик, у которого коллекторы выбивали «долги» за коммунальные услуги. История участника Великой Отечественной войны Юрия Величко прогремела на всю Россию в 2018 году. Коллекторы угрожали «покрошить» пенсионера, а управляющая компания отключила ему электричество. После скандала мэрия Казани погасила спорную задолженность в 45 тысяч рублей, а директора УК уволили.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин