ЕК предложила ввести в Евросоюзе стандарт Евро-7 для автомобилей

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести в Евросоюзе новый стандарт для автомобилей Евро-7 — он должен уменьшить объемы вредных выбросов, немного повысив стоимость легковых автомобилей, сказано в материалах ЕК. Новые правила будут применять не только к легковым автомобилям и фургонам, но и к грузовикам и автобусам.

В ЕС ставят цель довести выбросы от новых авто и фургонов в 2035 году до нуля. Это означает, что с рынка новых машин уберут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. ЕК считает, что Евро-7 будет актуален, поскольку более 20% автомобилей и фургонов и более 50% более тяжелых транспортных средств в ЕС будут выбрасывать загрязняющие вещества из выхлопной трубы до 2050 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новые правила включают в себя и требования по выбросам от тормозов, шин и аккумуляторов, а они будут применяться и к электромобилям.

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Маргарита Головатенко