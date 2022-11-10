Курс биткоина рухнул до $15,8 тысячи — это много или мало?
Ночью в четверг, 10 ноября, курс биткоина рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Однако днем он начал подниматься и к вечеру достигал $17,6 тысячи.
Аналитики при этом прогнозируют дальнейший обвал криптовалюты. Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что курс биткоина может упасть до $13 тысяч, пишет Bloombеrg.
Максимальный курс биткоина зафиксировали в прошлом году. Ровно год назад, 10 ноября 2021 года, он торговался за $69 тысяч.
$15,8 тысячи — это:
- 964 765 рублей, или €15,75 тысячи по курсу ЦБ на сегодня.
- Около 15,8 тысячи биткоинов по цене февраля 2011-го — доллары за него начали давать лишь в начале 2011-го, его оценивали примерно в $1.
- 1 755 биткоинов по цене мая 2011-го — за него давали около $9.
- 32 биткоина по цене осени 2015-го — тогда он подорожал на 97% и превысил $490.
- 12 токенов Ethereum — сегодня на пике он достигал $1,3 тысячи.
- Три пиццы — в мае 2010 года за 10 тысяч биткойнов купили две пиццы.
- 171 баррель нефти Brent — на открытие она торговалась за $92,42.
- 19 iPhone 14 — в день презентации Apple объявила, что стоимость новинки начинается от $799.
- Стоимость кроссовера Chery Tiggo 7 Plus версии Premium.
- Чуть больше прогнозируемого ВВП на душу населения в Казахстане — к 2025 году он должен составить $15,6 тысячи.
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