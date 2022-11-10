Путин: борьба с экстремизмом и киберпреступностью входит в число приоритетов для МВД

Сегодня в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником и рассказал о приоритетах их работы.

— Также среди приоритетов — борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Уверен, что по каждому из этих и других ключевых направлений вы будете действовать наступательно и результативно, с честью служить закону и народу России, — сказал президент.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Путин подчеркнул, что в стране в этом году наблюдается снижение роста числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также есть успехи в противодействии организованной преступности и наркоторговле, становится меньше ДТП и уголовных нарушений со стороны несовершеннолетних.



— Жду от вас и в дальнейшем слаженной настойчивой работы, нацеленной на профилактику, на жесткое пресечение любых проявлений насилия, произвола и коррупции, — обратился к сотрудникам МВД президент.

В Казани практически 40% от всех регистрируемых в городе преступлений составляют преступления в сфере ИТ-технологий. С начала года таких зарегистрировано более 6,5 тысячи. В том числе 1 400 краж банковских карт и порядка 3 000 мошенничеств, совершенных при помощи средств связи сети Интернет.



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Илина Хакимова