В Иране сообщили о создании собственной гиперзвуковой ракеты

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал о создании в Иране первой собственной гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, она способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе США направили военные самолеты в сторону Ирана после сообщений о том, что страна готовит атаку по Саудовской Аравии.



— Когда недавние доклады разведки предупредили о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии, Центральное командование США запустило боевые самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, в сторону Ирана в рамках общей повышенной боевой готовности сил США и Саудовской Аравии, — говорилось в публикации Washington Post.

Несколькими днями ранее газета Wall Street Journal также сообщала, что Саудовская Аравия поделилась разведданными с США о «неизбежной атаке» Ирана по целям на своей территории.

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Максим Кокунин