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Новый главврач Тукаевской ЦРБ ушел с должности спустя 4 месяца работы

12:30, 10.11.2022 1
Новый главврач Тукаевской ЦРБ ушел с должности спустя 4 месяца работы
Фото: drogganoye.tatarstan.ru (Шигабутдинов слева)

Главврач Тукаевской ЦРБ Ильдар Шигабутдинов снялся с должности спустя 4 месяца работы. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

После увольнения Шигабутдинов перевелся в Дрожжановскую ЦРБ. На новом месте он также стал главврачом.

Ильдар Шигабутдинов сам родился в селе в Дрожжановском районе. За свою карьеру он успел поработать хирургом-урологом в Казани, начальником медицинской службы ПАО «Казаньоргсинтеза».

Бывший главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов руководил учреждением более 20 лет. После снятия с должности он остался в больнице в статусе советника главврача.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:56
    А Сабирзянова за что отстранили? Столько лет работал? Советник? Бред какой-то!
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