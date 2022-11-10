Новый главврач Тукаевской ЦРБ ушел с должности спустя 4 месяца работы
Главврач Тукаевской ЦРБ Ильдар Шигабутдинов снялся с должности спустя 4 месяца работы. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.
После увольнения Шигабутдинов перевелся в Дрожжановскую ЦРБ. На новом месте он также стал главврачом.
Ильдар Шигабутдинов сам родился в селе в Дрожжановском районе. За свою карьеру он успел поработать хирургом-урологом в Казани, начальником медицинской службы ПАО «Казаньоргсинтеза».
Бывший главврач Тукаевской ЦРБ Галим Сабирзянов руководил учреждением более 20 лет. После снятия с должности он остался в больнице в статусе советника главврача.
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