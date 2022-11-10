В Госдуму внесли законопроект о введении института пробации

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предполагающий создание института пробации для осужденных и лиц, которым избрана иная мера уголовно-правового характера.



В пояснительной записке сказано, что проект подразумевает ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов таких лиц.

— Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации — документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности, — отмечается в документе.

В рамках законопроекта предполагается создание специальных центров. Они будут помогать лицам, к которым применяется постпенитенциарная пробация, в том числе по предоставлению временного места пребывания.

Фото: realnoevremya.ru

Законопроект о создании системы пробации подготовил Минюст. Эта система будет готовить заключенных (с их согласия) к выходу на свободу на основе индивидуальных программ, а также заниматься их социальной адаптацией, ресоциализацией и последующей реабилитацией. Служба может заработать уже к середине 2023 года.

В январе президент России Владимир Путин согласился с идеей создания должности замглавы ФСИН, который займется службой пробации.

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Маргарита Головатенко