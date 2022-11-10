В Казани инспектора ГАИ обвиняют во взятке за миллион

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова (Воробьев - слева и его адвокато)

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартует процесс по обвинению старшего инспектора ГИБДД Владимра Воробьева в получении взятки 1,4 млн рублей. В СК считают, что эту сумму он получил за заведомо незаконные действия от представителя коммерческой организации, передает с заседания журналист «Реального времени».



По версии следствия, за полученную сумму инспектор с мая 2020 года по декабрь 2021 года занимался постановкой на регистрационный учет транспорта одной из фирм, без проведения фотофиксации и внешнего осмотра авто, необходимых при данной процедуре.

С поличным полицейского не задерживали. Подозрения в коррупции появились после анализа неких банковских переводов.

На предварительном следствии вину Воробьев признал. В качестве меры пресечения ему избран запрет определенных действий.

Перед началом заседания Воробьев уточнил «Реальному времени» — в данный момент является пенсионером МВД.