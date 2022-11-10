Путин поручил привести нормативы обеспеченности ВС России в соответствие с реальными потребностями

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания с членами координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов. Список опубликован на сайте Кремля.

Всего Путин дал четыре поручения:

Координационному совету с учетом ранее данных поручений до 14 ноября завершить определение целевого задания по обеспечению в ходе проведения специальной военной операции потребностей ВС РФ. Ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительству России совместно с Минобороны до 14 ноября сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в СВО, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, а также привести нормативы обеспеченности ВС РФ материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения СВО, — в том числе с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Ответственные — Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Правительству до 11 ноября представить предложения по обеспечению контроля за расходованием средств федерального бюджета на мероприятия, обеспечивающие проведение СВО. Ответственный — премьер-министр России. Минфину России совместно с комиссией Госсовета России по направлению «Государственное и муниципальное управление» до 14 ноября определить необходимые объемы дополнительной поддержки субъектов страны, в том числе в которых введен средний уровень реагирования, за счет ассигнований федерального бюджета. Ответственные — министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, президент России в ходе совещания с членами координационного совета по обеспечению Вооруженных сил призвал обеспечить конкуренцию производителей техники для российских военных. По его словам, конкуренция важна всегда для эффективной работы экономики, «но в данном случае это имеет особое значение».

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