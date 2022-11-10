Меры поддержки семей мобилизованных в Татарстане распространят на родственников добровольцев

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти Татарстана намерены распространить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, на родственников лиц, которые заявились на участие в спецоперации добровольцами. Проект постановления кабмина республики подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

Также татарстанские власти планируют распространить дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и на семьи лиц, проходящих службу в национальной гвардии России, военнослужащих республиканских батальонов «Алга» и «Тимер», а также сотрудников МВД по РТ, Управления ФСБ по РТ, командированных в зону спецоперации, а также семьи этих категорий граждан, погибших в ходе СВО.

Речь идет о дополнительные мерах поддержки, установленных постановлением кабмина Татарстана от 20 октября. В их число входят следующие меры:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в регионе, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением Кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при прием на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, которые очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1—11 классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляется первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Кроме того, рассмотрение бизнес-планов членов семей мобилизованных, признанных безработными, на заседаниях экспертных советов по оценке бизнес-планов будет осуществляться в преимущественном порядке.

Работодателям Татарстана власти рекомендуют установить мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть дополнительные меры соцподдержки членам их семей.

Органам местного самоуправления республики рекомендовано установить дополнительные меры поддержки в виде:

предоставления права на внеочередное зачисление в муниципальное детские сады;

освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детсадах;

предоставить бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) обучающимся 1—11 классов в муниципальных образовательных организациях.

Напомним, о частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября. О ее завершении министр обороны страны Сергей Шойгу доложил 28 октября.

В день начала частичной мобилизации глава российского Министерства обороны сообщил, что призыву подлежат 300 тысяч резервистов. Однако 4 ноября глава государства заявил, что призвали 318 тысяч россиян — такое количество обеспечили добровольцы, решившие поучаствовать в специальной военной операции, которая началась 24 февраля. По последним данным, в зоне СВО находятся уже около 80 тысяч мобилизованных.

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Татьяна Демина