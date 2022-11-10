СИБУР подтвердил интерес к покупке ТГК-16 со стороны участников рынка

СИБУР изучает возможность продажи татарстанского АО «ТГК-16», принадлежащей холдингу. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс». Представители компании прокомментировали данную информацию «Реальному времени»:

— ТГК-16 сегодня — это качественная материальная база, центр отраслевой экспертизы и постоянная команда с уже выстроенными процессами. В совокупности это делает предприятие очень ценным и привлекательным активом для инвесторов.

Фото: sibur.ru

В СИБУРе сообщили об интересе к активу со стороны потенциальных покупателей:

— В настоящий момент не исключаем вариантов передачи части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом для дальнейшего развития ТГК-16 как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. С учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане, компания сейчас сосредоточена на оценке возможных сценариев и условий оформления взаимоотношений с ТГК-16 в том случае, если актив выйдет из периметра, и определении его возможной справедливой стоимости.

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Максим Кокунин