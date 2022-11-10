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Власти Казани утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где есть инвалиды

09:36, 10.11.2022 1
Власти Казани утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где есть инвалиды
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Исполком Казани в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям жителей, в рамках проведения в городе Декады инвалидов установил единовременную денежную выплату для семей, в которых есть лица с ограниченными возможностями здоровья. Ее размер составит 10 тысяч рублей.

Согласно постановлению единовременная выплата из расчета 10 тысяч рублей на семью установлена для следующих категорий граждан — жителей Казани:

  • семьи, имеющие двух и более детей-инвалидов, в том числе инвалидов с детства (до 30 лет);
  • семьи, где оба родителя-инвалида воспитывают одного и более несовершеннолетних детей;
  • одинокий (неполные семьи) родитель-инвалид, воспитывающий одного и более несовершеннолетних детей-инвалидов;
  • одинокий (неполные семьи) родитель-инвалид, воспитывающий одного и более несовершеннолетних детей.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сумма назначается и выплачивается администрациями районов Казани по месту регистрации лиц, которые имеют на нее право. Для этого гражданину необходимо подать заявление и предъявить документы, подтверждающих право на получение выплаты.

Напомним, в Татарстане с 1 по 10 декабря пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов. Кабмин республики поручил ряду ведомств направить в Министерство труда, занятости и социальной защиты информационно-аналитический материал о ходе реализации закона «О социальной защите инвалидов».

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Татьяна Демина
ОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:03
    А родителям инвалидам, которым самим нужен уход???
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