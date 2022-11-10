Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезии

Власти Индонезии подтвердили, что Владимир Путин не приедет на саммит G20 на Бали. Но Россию в онлайн-формате представит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.

— Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе... Путина будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч виртуально, — отметил чиновник.

Фото: flickr.com

В сентябре Песков заявил, что перед решением о формате участия президента России Владимира Путина в саммите G20 будут приниматься во внимание все факторы, в том числе касающиеся безопасности.

В апреле министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и Владимира Путина.

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Илина Хакимова