Новости промышленности

16:36 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке

15:22, 10.11.2022
«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке
Фото: realnoevremya.ru

«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Начать производство на площадке новых моделей автомобилей планируют в 2023 году. Компания уже получила разрешение на сделку от ФАС и правительственной комиссии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу.

Известно, что «Соллерс» запустит в Елабуге производство новой линейки LCV под своим брендом до конца года. После ухода Ford рынку в скором времени предложат новые продукты российского производства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроениеОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также