«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке

«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.



Начать производство на площадке новых моделей автомобилей планируют в 2023 году. Компания уже получила разрешение на сделку от ФАС и правительственной комиссии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В октябре американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу.

Известно, что «Соллерс» запустит в Елабуге производство новой линейки LCV под своим брендом до конца года. После ухода Ford рынку в скором времени предложат новые продукты российского производства.



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Маргарита Головатенко