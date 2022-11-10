«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке
«Соллерс» выкупит долю Mazda в совместном предприятии во Владивостоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Начать производство на площадке новых моделей автомобилей планируют в 2023 году. Компания уже получила разрешение на сделку от ФАС и правительственной комиссии.
В октябре американская Ford Motor Company продала свою неконтролирующую долю (49%) в совместном предприятии (СП) с группой «Соллерс» (ООО «Соллерс Форд») российскому юрлицу.
Известно, что «Соллерс» запустит в Елабуге производство новой линейки LCV под своим брендом до конца года. После ухода Ford рынку в скором времени предложат новые продукты российского производства.
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